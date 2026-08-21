OSIM ชวนสัมผัส 11 วันแห่งประสบการณ์ WELLNESS ระดับโลก

OSIM (โอซิม) ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพระดับโลก เตรียมเปิดตัว OSIM uDream.AI นวัตกรรม AI Well-being Chair Flagship พร้อมเนรมิตพื้นที่ A SPACE ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ให้กลายเป็น The Realm of Wellness พรีเมียมเวลเนสเลานจ์ที่รวบรวมเทคโนโลยี การออกแบบ และศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกไว้ในที่เดียว ระหว่างวันที่ 21–31 สิงหาคม 2569 ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยที่สัมผัสประสบการณ์ AI-Powered Wellness ผ่าน OSIM uDream.AI ซึ่งผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับศาสตร์การดูแลสุขภาพจากประเทศไทย จีน และญี่ปุ่น เพื่อมอบการพักผ่อนที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละคน
ก้าวสู่โลกแห่ง Wellness ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
ผู้ร่วมงานจะได้เริ่มต้นการเดินทางผ่าน uDream.AI Gallery ถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลจาก Chambered Nautilus และหลัก Golden Ratio พร้อมค้นพบการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เสียง กลิ่น และการออกแบบ ที่หลอมรวมเป็นประสบการณ์การพักผ่อนรูปแบบใหม่
11 วันแห่ง ExclusiveWellness Experiences
ตลอดระยะเวลาการจัดงานOSIM ได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เพื่อสร้างประสบการณ์Wellnessแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ
- Executive Wellness Talk โดย BDMS Wellness Clinicถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
สำหรับผู้บริหารและคนทำงาน
- Executive Recovery Experience โดย Loft Thai Spa เรียนรู้เทคนิคการคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ พร้อมเคล็ดลับการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวัน
- Sound & Wellness Experience โดย Devialet Thailand เปิดมุมมองใหม่ว่าพลังของเสียงช่วยส่งเสริมการผ่อนคลาย
สมาธิ และคุณภาพการพักผ่อนได้อย่างไร
- Thai Wellness Heritage Workshop เวิร์กช็อปDIYลูกประคบสมุนไพร พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาและคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทย
- Luxury Skin Consultation by LAMCOME
สิทธิพิเศษและกิจกรรมร่วมกับ EmDistrict, KCC ExclusiveและPorsche & Bentley by AAS Auto Service
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน
ผู้ได้รับเชิญจะได้รับ OSIM uMask และ OSIM Carrie Bag เป็นของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
สำหรับ 100 ท่านแรก ที่เป็นเจ้าของ OSIM uDream.AI ภายในงาน จะได้รับสถานะ Founding Ownerพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษ อาทิ การรับประกันเพิ่มเติม รับการตรวจมวลกระดูก ไขมัน และกล้ามเนื้อ โดยเครื่อง DEXA Scan จาก BDMS Well Clinic และของสมนาคุณจากพันธมิตร และข้อเสนอพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว รวมถึงสิทธิ์แลกรับส่วนลดTrade-in สูงสุด 170,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพแห่งอนาคตได้
ระหว่างวันที่ 21–31 สิงหาคม 2569 ณA SPACEชั้น 3 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
Website:www.osim.co.th
Line OA: @osim_thai
Facebook:https://www.facebook.com/OsimThailandOfficial
TikTok:https://www.tiktok.com/@osimthai
Instagram:https://www.instagram.com/osim_thai/