ราชเทวีคลินิก ฉลอง 50 ปี เปิดตัว “TRUE BEAUTY” ยกระดับความงามด้วยวิทยาศาสตร์ที่วัดผลได้จริง

ราชเทวีคลินิก และ แพนคอสเมติก นำโดย นายภัคณิช พะลายานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดงาน Kick-off เปิดตัวแนวคิด “TRUE BEAUTY” ก้าวสำคัญของการดูแลความงามที่ผสานศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้ากับการดูแลผิว พร้อมความร่วมมือและการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตอกย้ำการเป็นคลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ความงามอย่างเป็นทางการ
แนวคิด TRUE BEAUTY มุ่งเปลี่ยนมุมมองเรื่อง “ความงามที่แท้จริง” จากการคาดเดาหรือการลองผิดลองถูก สู่การดูแลผิวและความสวยที่สามารถ “วัด คำนวณ และติดตามผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน” เพื่อให้ผู้รับบริการเห็น Destination ของการดูแลที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่ สิว สภาพผิว ริ้วรอย ไปจนถึงการดูแลผิวในวัย Aging และการดูแลผิวเพื่อย้อนวัย
ราชเทวีคลินิกยังต่อยอดแนวคิด TRUE BEAUTY ด้วยการพัฒนา "มากกว่า 10 Destinations" ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติของความงาม โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ วางเส้นทางสู่ Destination และติดตามผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดูแลตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล และสามารถประเมินพัฒนาการได้อย่างมีหลักการ
การเปิดตัว TRUE BEAUTY ในวาระครบรอบ 50 ปี สะท้อนอีกก้าวสำคัญของราชเทวีคลินิก ร่วมกับ อพวช. ในการนำวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการวัดผล มาผสานกับศาสตร์แห่งการดูแลความงาม เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลที่มุ่งสู่ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และยั่งยืน
“ความงามที่แท้จริง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืน แต่ต้องเป็นความงามที่ยั่งยืน ยืนยาวและยืนยันได้ ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ความงามตามความมุ่งหมายที่ปลายทางของแต่ละบุคคล”
ไม่ต้องเดา ไม่ต้องลองผิดลองถูก เพราะทุกขั้นตอนวัดผลและติดตามได้
สัมผัสประสบการณ์ TRUE BEAUTY ได้แล้ววันนี้ที่ ราชเทวีคลินิก ทุกสาขา
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