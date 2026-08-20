โรบินสันไลฟ์สไตล์ ส่งแคมเปญ “Moments of Joy” ปักหมุด 12 อีเวนต์ไฮไลต์ห้ามพลาดตลอด สค.นี้

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน (Central to Life) ส่งแคมเปญใหญ่ "Moments of Joy" ชวนทุกครอบครัวออกมาสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน ผ่าน 12 กิจกรรมไฮไลต์ทั่วไทย ที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน โดยยกขบวนมาทั้งเทศกาลอาหาร กิจกรรมสุดอบอุ่นสำหรับครอบครัว งานแฟชั่น กีฬา ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิง เพื่อเติมสีสันความสุขตลอดทั้งเดือน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ปักหมุด 12 กิจกรรมไฮไลต์ ที่ไม่ควรพลาด ชวนเช็กอิน กิน เที่ยว ช้อป ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร งาน "Sweet Wonderland" วันที่ 30 ก.ค. 69 – 7 ส.ค. 69
ชวนชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความสุขสุดหอมหวาน กับเทศกาลขนมหวานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซปต์ #หวานใหญ่กว่าเดิมสุขเพลินเกินห้ามใจ พบกับร้านเบเกอรี่ คาเฟ่ และของหวานชื่อดังมากมาย
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน งาน "Mom & Me Market" วันที่ 1 ส.ค. 69 – 14 ส.ค. 69
ชวนคุณแม่และทุกคนในครอบครัวมาใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน เพลิดเพลินกับการเลือกช้อปสินค้าหลากหลาย พร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศษที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี งาน "Mom & Me Fashion Show" วันที่ 8 ส.ค. 69
ร่วมชมแฟชั่นโชว์คู่แม่ลูก ที่จะมาถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน และความมั่นใจผ่านการเดินแบบบนเวที พร้อมร่วมเก็บภาพประทับใจในเดือนแห่งวันแม่
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี งาน "Street Dance Battle" วันที่ 15 ส.ค. 69
รวมพลสายแดนซ์มาปล่อยพลังกับการแข่งขันเต้นสุดมันส์ เปิดเวทีให้เหล่านักเต้นได้โชว์ลีลาและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมร่วมเชียร์การแข่งขันสุดเร้าใจ
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี งาน "รถเก่าใต้ดิน Racer Underground" วันที่ 15 ส.ค. 69 – 16 ส.ค. 69
เอาใจคนรักรถกับการรวมตัวของรถคลาสสิก รถวินเทจ รถแต่ง Custom และรถ Original หาชมได้ยาก พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของยนตรกรรมเหนือกาลเวลา และการประกวดรถคลาสสิคประเภทต่างๆ
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง งาน "Phuket Hotel Food & Beverage" วันที่ 15 ส.ค. 69 – 16 ส.ค. 69
เปิดประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มกับการแข่งขันของเชฟและบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมชั้นนำของจังหวัดภูเก็ต ที่พร้อมโชว์ฝีมือและรังสรรค์เมนูสุดสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้ชมและลิ้มลองแบบใกล้ชิด
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง งาน "พุงกาง เสน่ห์ไทย" วันที่ 17 ส.ค. 69 – 23 ส.ค. 69
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมร้านดัง อาหารพื้นบ้าน ของหวาน และเครื่องดื่มหลากหลาย ให้ทุกคนได้ชิม ช้อป และสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยครบจบในงานเดียว
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ งาน "ตลาดน้ำชานกรุง" วันที่ 17 ส.ค. 69 – 30 ส.ค. 69
ชวนมาเดินเล่น ชิมอาหารอร่อย และเลือกซื้อสินค้าภายในบรรยากาศตลาดน้ำสุดคึกคัก พร้อมกิจกรรมจากเชฟชื่อดัง โปรโมชันพิเศษ และความบันเทิงจัดเต็มตลอดทั้งงาน
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี งาน "ฮักไทย Taste of Thailand" วันที่ 18 ส.ค. 69 – 24 ส.ค. 69
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด จากร้านอาหารชื่อดัง ร้านอร่อยทั่วไทย ผ่านเมนูคาวหวานหลากหลาย
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด งาน "Coffee Taste 2026" วันที่ 21 ส.ค. 69 – 23 ส.ค. 69
ชวนคอกาแฟมาดื่มด่ำกับงานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด พบร้านกาแฟและเบเกอรี่ชื่อดังกว่า 30 บูธ จากร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวดี ๆ ผ่านแก้วโปรด
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด งาน "พาไปโซ้ย" วันที่ 23 ส.ค. 69 – 31 ส.ค. 69
สายกินห้ามพลาด! อิ่มฟินกับเมนูเด็ดทั้งอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มจากร้านดังที่ยกขบวนมาเสิร์ฟความอร่อยแบบเต็มอิ่ม
• โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน งาน "ปักษ์ใต้เฟส" วันที่ 28 ส.ค. 69 – 6 ก.ย. 69
ยกเสน่ห์แดนใต้มาไว้ในงานเดียว ชวนชิมอาหารใต้รสต้นตำรับ เลือกซื้อของดี ของฝาก และสินค้าขึ้นชื่อจากภาคใต้ พร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปักษ์ใต้ที่ครบครันทั้งกิน ช้อป และเที่ยว
โรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมส่งมอบ "Moments of Joy" ให้ทุกคนได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคุณแม่ ครอบครัว และคนที่คุณรัก ผ่านกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ขอเชิญชวนทุกคนมาเช็กอิน กิน เที่ยว ช้อป และร่วมเก็บทุกโมเมนต์แห่งความสุขได้ตลอดเดือน สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
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