จิบชาสุดฟิน บินลัดฟ้าสู่ลอนดอน “Twinings Sip with Luxury” พาผู้โชคดีสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ณ ต้นกำเนิดทไวนิงส์

ทไวนิงส์ (Twinings) แบรนด์ชาระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ถ่ายทอดมรดกและวัฒนธรรมการดื่มชาที่สั่งสมมายาวนานกว่า 300 ปี ผ่านแคมเปญ “Twinings Sip with Luxury” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จิบชาสุดฟิน บินลัดฟ้าไปกับทไวนิงส์” มอบรางวัลทริปท่องเที่ยวกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พาผู้โชคดีออกเดินทางจาก “ถ้วยชา” สู่ “จุดกำเนิดแห่งชา” พร้อมสัมผัสเรื่องราวและเสน่ห์ของทไวนิงส์อย่างใกล้ชิด
ตลอดการเดินทาง ผู้โชคดีได้สัมผัสเสน่ห์ของกรุงลอนดอนผ่านแลนด์มาร์กสำคัญ อาทิ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) และมหาวิหารเซนต์พอล (St. Paul’s Cathedral) พร้อมล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเทมส์ โดยมี ศุภกานต์ กิจศุภนนท์ Regional Brand & Market Development Manager – Twinings ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแบรนด์และการตลาดระดับภูมิภาค ทไวนิงส์ ร่วมเดินทางตลอดทริป
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การเยือน Twinings Strand ร้านชาแห่งแรกของทไวนิงส์ใจกลางกรุงลอนดอน ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1706 และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แบรนด์มายาวนานกว่า 300 ปี พร้อมเปิดประสบการณ์โลกแห่งชาผ่านกิจกรรม Tea Masterclass โดยได้รับการต้อนรับจาก Stephen Twining สมาชิกตระกูลทไวนิงส์รุ่นที่ 10 และ Master Blender ที่มาร่วมถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของทไวนิงส์ ศาสตร์การชิมและการเบลนด์ชา ตลอดจนเรื่องราวเบื้องหลัง Twinings Strand ให้ผู้โชคดีได้เรียนรู้และสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมชาอังกฤษอย่างใกล้ชิด
หนึ่งในผู้โชคดี “สามารถ ดีณรงค์” แฟนชาทไวนิงส์ เล่าถึงความประทับใจว่า “รู้สึกดีใจมากตั้งแต่ทราบว่าได้รับรางวัล โดยเฉพาะกิจกรรม Tea Masterclass ที่ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของชาอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ไปจนถึงการได้ทดลองชิมชาหลัก ๆ ถึง 6 ชนิด รวมถึงการได้รับการต้อนรับและถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านชาอย่างใกล้ชิด เป็นทริปที่ได้ทั้งความสุขและความรู้อย่างแท้จริง”
ด้าน “สุเพ็ญ ดีณรงค์” ประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางที่ได้รับเป็นพิเศษ โดยกล่าวว่า “รู้สึกดีใจมาก เพราะไม่เคยคิดว่าจะได้เปิดประสบการณ์เดินทางด้วย Business Class ขณะที่ทไวนิงส์เองก็เป็นชาที่ดื่มเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อทราบว่าได้รับรางวัลและได้รับการอัปเกรดที่นั่ง ยิ่งทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษและน่าจดจำมากขึ้น”
ขณะที่ “วณิชยา สุขอัตตะ” กล่าวว่า “ตื่นเต้นและดีใจมากตั้งแต่รู้ว่าได้รับรางวัล เพราะส่งชิงโชคเพียง 4 ใบเท่านั้น การได้เดินทางมาสัมผัสเรื่องราวของชาถึงประเทศอังกฤษเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ลอนดอนในอีกมุมหนึ่ง โดยเฉพาะการได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ Twinings Strand และเรื่องราวของทไวนิงส์อย่างใกล้ชิด”
ปิดท้ายด้วย “ประภัสสร สุขอัตตะ” คนรักชาที่ได้เปลี่ยนจากประสบการณ์จิบชาที่บ้านสู่การเดินทางมาสัมผัสเรื่องราวของแบรนด์ถึงกรุงลอนดอน “จากคนที่ชอบชงและดื่มชาทไวนิงส์อยู่ที่บ้าน วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาเรียนรู้เรื่องราวและประเภทของชาอย่างใกล้ชิด พร้อมท่องเที่ยวตามแลนด์มาร์กสำคัญของลอนดอน ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีความสุขมาก”
จากประสบการณ์ “Twinings Sip with Luxury” ทไวนิงส์ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับโลกแห่งชาและเรื่องราวของแบรนด์ในมิติใหม่ ๆ พร้อมเตรียมพบกับผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่และกิจกรรมพิเศษจากทไวนิงส์อย่างต่อเนื่อง
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกิจกรรมจาก Twinings ได้ที่ Facebook: twiningsth, Instagram: twinings.thailand และ Website: www.twiningsmoment.com/th