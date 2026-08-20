“แทค ฮอยเออร์” อวด Solargraph ดุดันสไตล์ฟอร์มูล่าวัน

ท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มเนินทราย และบรรยากาศสุดใกล้ชิดติดขอบสนาม “แทค ฮอยเออร์” (TAG Heuer) ขอนำเสนอ TAG Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Zandvoort เพื่อหยุดช่วงเวลาสำคัญนี้ไว้บนข้อมือคุณ
สนามแห่งนี้จดจำทุกวินาที เพราะทุกการทำรอบได้ฝากร่องรอยไว้ทั้งบนผืนยาง ในความทรงจำ และในหัวใจของผู้ที่เต้นไปตามจังหวะแห่งความเร็ว TAG Heuer จึงรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้มาเพื่อเฉลิมฉลองหมุดหมายครั้งสำคัญ ในศึก Dutch Grand Prix™ ครั้งสุดท้าย
ริมชายฝั่งทะเลเหนือ ที่ซึ่งลมทะเลปะทะเนินทรายและเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มก้องกังวานเหนืออัฒจันทร์ Dutch Grand Prix™ ได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะสนามแห่งความดุดันระดับตำนาน บนแทร็ก Circuit Zandvoort ที่บีบเค้นและบีบหัวใจ ทุกโค้งเรียกร้องความมุ่งมั่นและความแม่นยำอย่างแท้จริง ซึ่งจุดประกายบทใหม่ให้กับ TAG Heuer Formula 1 ตอกย้ำดีเอ็นเอสายเลือดนักแข่ง พร้อมเปิดตัว Solargraph ในขนาด 38 มม. ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความตื่นเต้นสูงสุด ในช่วงเวลาที่ Zandvoort กำลังนับถอยหลังสู่การแข่งขันครั้งสุดท้าย