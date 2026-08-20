“ยัสปาล กรุ๊ป” ปั้น Gen Z สู่โลกธุรกิจจริง

ยัสปาล กรุ๊ป (Jaspal Group) ต่อยอดแนวคิด The Power of Next ผ่านการสนับสนุนโครงการ Marketing Trainee by J-MAT รุ่นที่ 39 จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ก้าวข้ามจากห้องเรียนสู่โลกการตลาดจริง พร้อมฝึกคิด วางกลยุทธ์ และลงมือทำจากโจทย์ธุรกิจจริง สุดท้าทายจาก JPS Club พร้อมเรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ตรงจากนักการตลาดมืออาชีพของยัสปาล กรุ๊ป และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแฟชั่นรีเทล
พีรศักดิ์ กลั่นหอม ผอ.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บมจ.ยัสปาล เผยว่า “JPS Club ซึ่งเป็นโปรแกรมสมาชิกของแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ยัสปาล กรุ๊ป ได้นำ Business Case จริงมาให้น้องๆ ได้ศึกษา ซึ่งไม่ได้มองเพียงแค่การวางแผนการตลาดขั้นเดียว แต่เป็นการวิเคราะห์ลูกค้าตามหลัก Member Life Cycle ที่มีความซับซ้อนขึ้นในแต่ละช่วง Cycle รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ ของตลาด เพื่อให้น้องๆ ต้องออกแบบแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด”
ปัฐมาพร ณ สงขลา ตัวแทนนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเเละการวิเคราะห์เชิงสถิติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยว่า “โจทย์ของ JPS Club ทำให้เราเห็นว่าการตลาดในโลกจริง ไม่ใช่การคิดแคมเปญให้โดนใจอย่างเดียว แต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจปัญหาของธุรกิจและพฤติกรรมลูกค้า ตลอดโครงการได้ฝึกตั้งคำถาม วิเคราะห์ข้อมูล ทำ Research หา Insight และเปลี่ยน Insight ให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและธุรกิจ นับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เห็นภาพการทำงานจริงว่าทุกการตัดสินใจควรมีเหตุผลและข้อมูลรองรับ”
ส่วน เบญญาภา หุ่นจีน จากคณะบัญชี ม.มหิดล เผยว่า “โครงการนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการตลาดมีความสำคัญต่อธุรกิจมากเพียงใด ต่อให้เรามีสินค้าหรือบริการที่ดี แต่ถ้าขาดการตลาดที่เข้าถึงลูกค้า ลูกค้ามองไม่เห็น ก็ไม่เกิดยอดขายและธุรกิจก็ไม่สามารถเติบโตได้ นอกจากนี้ ยังทำให้เห็นว่าการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักการตลาดที่ดีจึงต้องพร้อมปรับตัว ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ และต้องพัฒนาทักษะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียอย่างต่อเนื่อง”