"ซาบีดา ไทยเศรษฐ์" บอกเอฟซีพ่อที่ซิดนีย์ "เรียกหนูว่าลูกชาดา" ก็ได้ค่ะ!

วันก่อนที่ รัฐมนตรีสาวสวย "ซาบีดา ไทยเศรษฐ์" เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลีย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย และได้เดินทางไปเยี่ยมชมย่าน "Thai Town" ที่ซิดนีย์ ซึ่งเป็น ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลีย
งานนี้ เธอได้สัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยในใจกลางนครซิดนีย์อย่างใกล้ชิด
ด้วยการพบปะกับชุมชนไทย และผู้ประกอบการในย่าน Thai Town ทั้งยังได้เดินชมร้านค้า ร้านอาหาร และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
บรรดาคนไทยในซิดนีย์ จึงต่างเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูป หนึ่งในนั้นมีเอฟซีของ "คุณพ่อชาดา" ที่ถามหาคุณพ่อของเธอ และบอกว่าจำชื่อคุณพ่อได้แม่น
เธอเลยบอกไปอย่างน่ารักน่าเอ็นดูว่า งั้นให้เรียกหนูว่า "ลูกชาดา" ก็ได้ค่ะ
สวยและอ่อนหวานขนาดนี้ เอฟซีพ่อน่าจะรักลูกสาวเพิ่มขึ้นไปด้วย
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