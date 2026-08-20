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ไฮโซกับเพื่อนซี้สี่ขา น้องหมาสุดที่รัก!?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ไม่ว่าใครก็อยากจะมีเพื่อนซี้ ที่ไม่ขี้บ่น แถมยังชอบประจบประแจงเอาใจ ช่วยให้คลายเหงาได้อีกด้วย ซึ่ง “สุนัข” ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนซี้สี่ขาที่หลายคนชอบเลี้ยง เพราะไม่เพียงรักเจ้าของแล้วยังซื่อสัตย์จงรักภักดี มาดูกันว่า เซเลบคนดังบ้านไหนบ้าง ที่ไม่เพียงเลี้ยงเหล่าสุนัขเป็นเพื่อนเล่นแล้ว ยังดูแลประหนึ่งลูกเลยทีเดียว


คริสตี้-คริสติน่า เศรษฐบุตร กับสองเพื่อนซี้สี่ขา


คุณหญิงต้น-ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี กับน้องคิมบ้า


ผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล กับน้องจอลลี่


มาดามหลุยส์ เตชะอุบล กับน้องบิสกิต


อุ๊-เจนนิส ยังพิชิต กับเหล่าลูกรักสี่ขาของเธอ


บูบี-วารีนิธิ กันทไพบูลย์ กับน้องมอคค่า และน้องมัฟฟิน


ฌอห์ณ จินดาโชต์ และเพชร-ภิพัชรา แก้วจินดา กับน้องจูโน่


จุ๋ย-จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ กับน้องขนมครก และน้องขนมผิง


ดวง-มนตร์ลดา พงษ์พานิช กับน้องสี่ขาลูกรัก


กัลป์ อดิเรกสาร ดูแลเพื่อนซี้สี่ขาลูกรักอย่างใกล้ชิด