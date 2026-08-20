ครั้งแรกของ คิง เพาเวอร์ เปิดมัลติแบรนด์สโตร์ รวมแบรนด์ดังในที่เดียวที่รางน้ำ

เปิดพื้นที่แฟชั่นระดับพรีเมียมที่พร้อมต้อนรับนักช้อปชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ได้สัมผัสงานดีไซน์ชั้นเลิศ พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิงที่เชื่อมโยงโลกแฟชั่นเข้ากับไลฟ์สไตล์อย่างกลมกลืน คิง เพาเวอร์ มัลติแบรนด์สโตร์แห่งแรก ภายใต้ชื่อ "THE PASSAGE OF COLLECTIONS" โดยได้คัดสรรทั้งแบรนด์ดังระดับตำนานและแบรนด์ฮิตในกระแสมาไว้ในที่เดียวกัน ครบครันด้วยไอเทมหลากสไตล์ที่จะมาเติมเต็มลุคในทุกวันของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเคย ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
THE PASSAGE OF COLLECTIONS พื้นที่แฟชั่นที่เชื่อมโยงการแสดงตัวตนอันโดดเด่นเข้ากับความเรียบง่ายที่สวมใส่ได้จริงในทุกวัน ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พื้นที่แห่งนี้ได้สร้างนิยามของแฟชั่นที่ไม่ได้วิ่งตามฤดูกาล ก้าวข้ามนิยามลักชัวรีแบบเดิม สู่การผสมผสานแฟชั่นร่วมสมัยอันหลากหลายทั้งหรูหรา สตรีทแวร์ และ GENDERLESS FASHION ให้คุณได้สนุกกับการหยิบมาแมตช์ได้ทุกวัน EVERYTHING WEAR ถือเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราได้คัดสรรแบรนด์ระดับโลกไว้ในที่เดียว ทั้ง ALEXANDER MCQUEEN, COURRÈGES, JACQUEMUS, MARNI, MM6, THE ROW และ VIVIENNE WESTWOOD สะท้อนมุมมองใหม่เพื่อแสดงตัวตน รสนิยม และนิยามสไตล์ของตัวเองได้อย่างอิสระ บรรยากาศภายในดีไซน์โค้งมนด้วยกระจกใสรอบด้าน ผนังไม้โทนอบอุ่น และไฟสีทองไล่ระดับตามแนวเพดาน สร้างจังหวะสายตาให้ไล่ดูโลโก้แบรนด์ที่สลักไว้บนกระจก ภายในร้านแบรนด์ต่างๆ ถูกจัดเรียงมีจังหวะบนชั้นไม้ กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับถูกจัดวางแบบ CURATED ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในแกลเลอรี THE PASSAGE OF COLLECTIONS ไม่ได้เป็นเพียงโชว์รูมของสินค้าแบรนด์เนม แต่เป็นพื้นที่ที่ให้ลูกค้าหยิบเอาชิ้นที่ "ใช่กับตัวเอง" ออกไป ท่ามกลางกระแสแฟชั่นที่หมุนเร็วขึ้นทุกปี
สัมผัสแบรนด์ชั้นนำภายใน THE PASSAGE OF COLLECTIONS ได้แก่
ALEXANDER MCQUEEN แบรนด์แฟชั่นหรูจากประเทศอังกฤษ โดดเด่นด้วยการหลอมรวมความโรแมนติกอันมืดมนเข้ากับงานตัดเย็บชั้นสูงได้อย่างประณีต ทุกผลงานล้วนเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งศิลปะ ความดิบ เท่ และแฝงความหมายเชิงปรัชญาไว้อย่างลึกซึ้ง โดยมีเอกลักษณ์ระดับไอคอนิกที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีอย่าง "ลายหัวกะโหลก"
COURREGES ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงปารีส โดย ANDRE และ COQUELINE COURREGES หนึ่งในแฟชั่นเฮาส์ระดับตำนานแห่งยุค 1960 ผู้จุดประกายกระแส SPACE AGE และร่วมปฏิวัติวงการแฟชั่นสตรีด้วยซิลูเอทสุดล้ำยุค งานตัดเย็บรูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนความสดใหม่ในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ สะท้อนเสน่ห์ความลักชัวรีสไตล์ฝรั่งเศสแนวอาวองการ์ด ที่ยังคงกลิ่นอายความร่วมสมัยสไตล์ RETRO-FUTURE ไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์
JACQUEMUS แบรนด์สัญชาติฝรั่งเศส โดดเด่นสไตล์มินิมอลที่แฝงความสนุกสนานอย่างมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านงานออกแบบซิลูเอทแบบไม่สมมาตร และงานตัดเย็บที่นอกกรอบ ด้วยโทนสีอบอุ่นที่สะท้อนเสน่ห์อันมีชีวิตชีวาแบบเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมการันตีความฮิตด้วยไอเทมซิกเนเจอร์อย่างกระเป๋าจิ๋ว LE CHIQUITO
MARNI MERYLL ROGGE นำเอกลักษณ์อันเป็นที่จดจำของ MARNI มาตีความหมายใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของเทือกเขา PREALPS ที่ล้อมรอบมิลาน คอลเลคชันนี้ดึงความเท่ของสไตล์นักปีนเขามามิกซ์แอนด์แมตช์กับการตัดเย็บสุดประณีตได้อย่างลงตัว ทั้งยังจับไอเทมระดับฮิตอย่างรองเท้า FUSSBETT และกระเป๋า TRUNK มาดีไซน์ใหม่ให้ร่วมสมัยกว่าที่เคย
MM6 แบรนด์แฟชั่นร่วมสมัยที่โดดเด่นด้วยการตีความเสื้อผ้าในมุมมองใหม่ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์อันขี้เล่น เพื่อทลายกรอบเดิม ๆ ผ่านงานดีไซน์เชิงคอนเซ็ปต์ เทคนิคการใช้ผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนสไตล์ ALL-GENDER ที่ปลดล็อกการสะท้อนตัวตนได้อย่างไร้ขีดจำกัด
THE ROW แบรนด์แฟชั่นลักชัวรีสัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งโดย MARY-KATE และ ASHLEY OLSEN โดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์ผลงานในสไตล์ QUIET LUXURY ผ่านเสน่ห์ของเส้นสายและรูปทรงอันเรียบง่าย ซึ่งสะท้อนถึงความสงบ สุขุม พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานงานช่างคุณภาพสูงอย่างเคร่งครัด โดยมีไอเทมระดับไอคอนิกอย่าง กระเป๋า MARGAUX เป็นตัวแทนเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์
VIVIENNE WESTWOOD แฟชั่นเฮาส์ระดับตำนาน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บุกเบิกแฟชั่นสไตล์พังก์ในยุค 1970 โดดเด่นด้วยการหลอมรวมจิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์เข้ากับงานดีไซน์ชั้นสูงอย่างแยบคาย ทุกผลงานล้วนสะท้อนจุดยืนอันกล้าคิดกล้าแสดงออก พร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนในการปฏิวัติและเปลี่ยนผ่านวงการแฟชั่นอยู่อย่างต่อเนื่อง
พบกันที่ THE PASSAGE OF COLLECTIONS คุณจะได้สนุกกับการเลือกแบรนด์ดังที่หมุนเวียนมาให้เลือก ช้อปได้แล้ววันนี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 1