โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ติดอันดับ 9 โรงแรมยอดเยี่ยมของไทย

สุจินต์ กันนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วย อรรถชัย บุญสุวรรณ ผู้จัดการส่วนหน้า และ สันติชน อริยะเดช ผู้จัดการส่วนหน้า โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมพนักงานของโรงแรมฯ เนื่องในโอกาสที่โรงแรมได้รับรางวัลการท่องเที่ยวระดับโลก “Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026” โดยได้รับอันดับที่ 9 ในหมวด Upcountry Hotel (Thailand) สะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านการบริการ การออกแบบ และประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่น
สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เกิดจากผลโหวตของผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure จากทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูจุดหมายปลายทางรีสอร์ท และประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับหรูที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 12) นำโดยนางสาวณฐภา วรเกริกกุลชัย ประธานนักศึกษามหานครรุ่น 12 เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกรรมการหลักสูตรและสมาชิกผู้รับการอบรมเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย