เจ้าชายแฮร์รี่เตรียมแพ็กกระเป๋า หอบลูกเมียกลับมาตายรังที่อังกฤษ

หลังจากสะบัดบ๊อบโบกมือลาชีวิตในวังไปแสวงโชคที่อเมริกามากว่า 6 ปี ตอนนี้ก็มีข่าวว่าถึงคราวที่เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกน เตรียมตัวหอบครอบครัวกลับมาตายรังที่อังกฤษ เพราะชีวิตในอีกฟากของโลกไม่รุ่งอย่างที่คิด สารคดีชีวิตกับเน็ตฟลิกซ์ไม่ได้รับการต่อสัญญา และรายการต่างๆ ของเมแกนก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร การกลับมาเลี้ยงดูลูกๆ ที่อังกฤษจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทั้งในด้านการเงินและการดูแลรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เคยคุ้น
โดยเจ้าชายแฮร์รี และ เมแกนได้ขอถอนตัวจากบทบาทสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงและโยกย้ายถิ่นฐานไปยังบ้านเกิดฝ่ายหญิงตั้งแต่เมื่อ 6 ปีก่อน และเริ่มต้นใช้ชีวิตในแบบเซเลบดังของฮอลลีวู้ดในย่านมอนเตซิโต ของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งในช่วงเริ่มแรกชีวิตทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวย ได้เป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในงานระดับโลก ได้เซ็นต์สัญญากับแพลตฟอร์มดัง มีรายการพอตแคสต์ ออกหนังสือชีวประวัติ
ทั้งคู่ดูเหมือนพยายามจะตัดความสัมพันธ์กับราชวงศ์อย่างเด็ดขาด และได้วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์อย่างรุนแรงต่อเนื่อง ทั้งให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ ทั้งเขียนหนังสือแฉ ถึงประเด็นการเหยียดผิว และการถูกเลือกปฎิบัติ แถมเจ้าชายแฮร์รี่ยังแสดงความไม่พอใจในบ้านเกิด ทั้งการทะเลาะกับสื่อ และโจมตีรัฐบาลเรื่องการตัดงบการรักษาความปลอดภัย
จวบจนเมื่อราวปีที่แล้วที่มีข่าวกอซซิบว่าเจ้าชายแฮร์รี่วางแผนจะพาลูกชายมาเข้าเรียนประถมในสถาบันเดิมที่พระองค์เคยร่ำเรียน เลยมีกระแสข่าวว่าครอบครัวนี้จะย้ายกลับมาอยู่อังกฤษ ทั้งด้วยหน้าที่การงานในวงการบันเทิงที่ดูจะสะดุด ประกอบกับข่าวการประชวรของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่ 3 จึงอยากกลับมาใกล้ชิดพระบิดา
ล่าสุดข่าวลือยิ่งหนาหูมากขึ้น เมื่อเจ้าชายแฮร์รี ได้พาเมแกน เจ้าชายอาร์ชี วัย 7 ขวบ และเจ้าหญิงลิลิเบธ วัย 5 ขวบ บินกลับมาที่อังกฤษและได้เข้าพบกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี การเจอกันครั้งนี้ นับเป็นสเต็ปแรกของการกลับมาสานความสัมพันธ์กับราชวงศ์อีกครั้ง เพื่อปูทางในการย้ายกลับมาสู่ประเทศอังกฤษของพระองค์
มีรายงานข่าวว่า เจ้าชายเตรียมย้ายกลับมาในช่วงปลายเดือนนี้ เพื่อเตรียมรับการเปิดเทอมเข้าเรียนของลูกๆ ทั้งสองในช่วงเดือนกันยายน โดยครอบครัวซัสเซ็กซ์แพลนว่าจะไม่ได้กลับไปอยู่ในพระราชวังหรือที่พำนักในการดูแลของสำนักราชวัง รวมถึงไม่เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจของราชวงศ์ จะคงไว้เพียงหน้าที่เกี่ยวกับการกุศลที่เจ้าชายแฮร์รี่ยังทรงรับตำแหน่งดูแลอยู่
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดูจะดีขึ้นเหมือนจะมีเพียงแค่กับพระบิดา โดยข่าวว่าพระองค์กับเจ้าชายวิลเลี่ยมไม่ได้มีปฎิสัมพันธ์กันมากว่า 2 ปีแล้ว ตั้งแต่ที่หนังสือ Spare ของเจ้าชายแฮร์รี่ที่แฉเรื่องราวในราชวงศ์ออกวางขาย และก็ดูว่าน่าจะกลับไปต่อกันติดได้ยาก เพราะเจ้าชายวิลเลี่ยมถือว่าน้องชายทรงหักหลังครอบครัวและราชวงศ์อย่างรุนแรงจนไม่น่าให้อภัยได้