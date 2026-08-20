COACH เปิดตัว COACH PLAY แห่งแรกในประเทศไทยที่สยามสแควร์

อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางล่าสุด เมื่อCoach (โค้ช) เปิดตัว Coach Play Siam Square ซึ่งเป็น Coach Play แห่งแรกในประเทศไทย ที่ผสานมรดกด้านงานฝีมือและจิตวิญญาณแห่งความสนุกสนานของแบรนด์เข้ากับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของกรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ค้นพบและสำรวจตัวตนในหลากหลายมิติ ผ่านงานคราฟต์ ความคิดสร้างสรรค์ และคอมมูนิตี้ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสปิริตและความกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
ด้วยแรงบันดาลใจจากคอมมูนิตี้ที่สร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ Coach Play Siam Square ได้ตีความประสบการณ์การช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ ให้เป็นเสมือนพื้นที่หรือสนามเด็กเล่นแห่งการแสดงออกถึงตัวตน เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เชื่อมโยงกับแบรนด์ผ่านความคิดสร้างสรรค์และการร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ภายในร้านตกแต่งด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Coach ผสานงานไม้โทนอบอุ่นและโทนสีที่สะท้อนกลิ่นอายของแบรนด์เข้ากับงานอินสตอลเลชันสุดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะจากศิลปินไทยและรายละเอียดงานฝีมือที่สะท้อนจิตวิญญาณของนครนิวยอร์กและกรุงเทพฯ
ภายในร้านประกอบด้วยผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษจากการร่วมงานกับศิลปินไทย ได้แก่ วัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ หรือ HelloVachBoy ป่าน ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา หรือ Juli Baker and Summer และ ถวิกา สว่างวงศากุล หรือ Thavika ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นได้ถูกนามาผสานเข้ากับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของร้านพร้อมสร้างบรรยากาศที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเป็นตัวของตัวเอง และพลังแห่งการสร้างสรรค์ของย่านสยามสแควร์ได้อย่างแท้จริง
“Coach Play คือการตีความและโอบรับสปิริตของวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านมุมมองของ Coach” Giovanni Zaccariello (จิโอวานนี ซัคคาริเอลโล) รองประธานฝ่าย Global Visual Experience กล่าว “สาหรับสยามสแควร์ เรานาภาษาการออกแบบของ Coach มาผสานกับพลังและความคิดสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ โดยนาเอาเอกลักษณ์ไอคอนิกของ Coach หลอมรวมให้เข้ากับคอมมูนิตี้ที่ทำให้ย่านแห่งนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร Coach Play จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางสาหรับการค้นพบ ความสัมพันธ์ และการเฉลิมฉลองการแสดงออกถึงตัวตน”
พื้นที่ภายในร้านได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นสนุก การค้นหา ค้นพบ และการแสดงออกถึงตัวตน ผ่านประสบการณ์ immersive และ interactive หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอินสตอลเลชันรถแท็กซี่สีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์ก โฟโต้บูธ Co-creation Station และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีสินค้าให้เลือกชมหลากหลาย ทั้ง กระเป๋า Tabby, กระเป๋า New York Family, เครื่องหนัง, เสื้อผ้า Ready-to-Wear, Bag Charms และรองเท้า Soho