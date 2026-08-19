‘มาแตร์เดอีฯ’ รวมพลังเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อคุณครูอาวุโส

ครอบครัวชาวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำโดย นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธีริทธิ์ นิธิชวิน นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จับมือกันวิ่งเข้าเส้นชัยในกิจกรรม "MD Run Spirit of Serviam 2026" ปีที่ 10 โดยมี อ.ทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผอ.ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย, ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผจก.โรงเรียน และบรรดานักเรียนเก่า-นักเรียนปัจจุบัน รวมพลังมาร่วมงานอย่างคับคั่ง รายได้มอบให้มูลนิธิมาแตร์ฯ เพื่อกองทุน แด่คุณครูด้วยดวงใจ
สำหรับปีนี้มีนักวิ่งร่วมกิจกรรมเกือบ 3,800 คน โดยมี ณภพภัทร รัชชานนท์กุล ร่วมกับ ธีระ ธัญไพบูลย์ ผู้ปกครองของนักเรียนมาแตร์ฯ เป็นพิธีกรร่วมสร้างสีสัน โดยมีเหล่าคนดัง อาทิ ชาลอต โทณวณิก, กฤษณา อัมพุช, พรพรรณ พรประภา, พฤทธิดา ลีนุตพงษ์, เพชรรัตน์ ศิริรัตนอัสดร, กรณ์วิภา โชติกเสถียร, พญ.นาฏ ฟองสมุทร, เพียงพร สุวรรณประทีป, สินีนารถ เองตระกูล, ลลิตา เบศรภิญโญวงศ์, ดร. โสมไสว กุลดิลก, วีญา โชติรส ฯลฯ ร่วมสนุกสนาน