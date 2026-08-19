“เสี่ยหนึ่ง” แห่งบิวตี้เจมส์ รับปริญญาในเมืองไทยครั้งแรก

ขอแสดงความยินดีกับ “เสี่ยหนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล” แห่งบิวตี้เจมส์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2569 หลังจากศึกษาจนจบปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวัย 53 ปี
หลายสิบปีที่ผ่านมา เสี่ยหนึ่งลุยงานธุรกิจครอบครัวมาตั้งแต่อายุเพียง 21 ปี หลังจบปริญญาตรีมาจากต่างประเทศ ก็มุ่งมั่นทำงานมาอย่างยาวนาน
ครั้งนี้เขาประสบความสำเร็จด้านการศึกษา พร้อมๆ กับคู่สามีภรรยานักแสดงชื่อดัง นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช และ นก สินจัย ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้กับทั้งตัวเอง ครอบครัว และเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
Cr. IG : 1_suriyon
#CelebOnline #Celeb #Gossip #สุริยนศรีอรทัยกุล #ปริญญาบัตร #ปริญญาโท #มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #รัฐประศาสนศาสตร์