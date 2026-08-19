ไลฟสไตล์ภรรยาผู้ก่อตั้ง HYROX อึด ถึก ทน เจ้าสนามไม่แพ้สามี

ท่ามกลางกระแส HYROX ที่กำลังร้อนแรงในหมู่ชาวออกกำลังกายของไทย ไม่ว่าจะดารา นักร้อง อินฟูล เน็ตไอดอล ต่างพาเหรดกันลงแข่งแบบพร้อมหน้า เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ฟิตแอนด์เฟิร์มที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก สมใจผู้ก่อตั้งอย่าง “คริสเตียน เทตซ์เคอ” และ “โมริทซ์ ฟูร์สเตอ” 2 หนุ่มนักกีฬาชาวเยอรมัน ที่อยากให้ผู้คนหันมาออกกำลังกาย จึงได้คิดค้นการแข่งขัน ที่เรียกกันว่า “มาราธอนของฟิตเนส” นี่ขึ้นมา ว่าแล้วเราเลยจะพาไปส่องดูสิว่า คนข้างตัวผู้ก่อตั้งหละ เป็นสาวสปอร์ตี้ชอบออกกำลังกายเหมือนกันหรือเปล่า
เริ่มจาก จูเลีย เทตซ์เคอ สาวข้างกาย คริสเตียน ที่เรียกได้ว่าลุยไหนลุยนั่น เดินป่า ปาร์ตี้ ล่องเรือ แล้วก็หอบลูกๆ ทั้ง 2 ทั้ง ธีโอ และ โลล่า ตระเวนกับคริสเตียนไปทั่วโลก ร่วมทัวร์นาเมนต์ต่างๆ แบบออกกำลังกายไปร่วมกัน แถมยังเข้าลงแข่ง HYROX มาตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งแบบหญิงคู่ คู่ผสม เมื่อช่วงต้นปีลงแข่งทีมผสมกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวที่ปารีส ซึ่งก็ทำเวลาได้ดีไม่น้อย ระดับต่ำกว่าชั่วโมงครึ่ง โดยได้ติด TOP5 ในระดับอายุ 40 ปีขึ้นไป
ส่วน สเตฟานี ฟูร์สเตอ ภรรยาของ โมริทซ์ ที่แต่งงานกันมาได้ 11 ปีแล้ว เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยวัยเด็ก ที่ต้องบอกเลยว่าเธอแข็งแรงไม่แพ้สามีที่เป็นนักกีฬาฮอกกี้ระดับ 3 เหรียญทองโอลิมปิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูแล ลูกสาวตัวน้อยทั้ง 2 เอ็มม่า และ ล็อตต้า แต่ก็ยังแบ่งเวลามาฟิตร่างกายและลงแข่งใน HYROX เป็นประจำทุกปี โดยครั้งแรกที่ลงคู่กับสามีเมื่อปี 2023 แม้จะเพิ่งหายไข้ไม่ได้ฝึกซ้อมมาเป็นสัปดาห์แต่ก็ยังอุตส่าห์แข่งจบและได้ที่ 35 และล่าสุดในการแข่งที่ปารีส เธอกับเพื่อนสนิท ลุยซ่าห์ ลงแข่งแบบหญิงคู่ก็สามารถคว้าที่ 11 ในช่วงอายุ 40 – 44 มาครอง