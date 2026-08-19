“แอนชิลี” & “เดียร์น่า” อวดลุคโอริ ปลุกพลังในสนาม HYROX

สนาม HYROX Bangkok 2026 กลับมาจุดกระแสความคึกคักให้วงการฟิตเนสเมืองไทยอีกครั้ง เมื่อเหล่านักกีฬา คนดัง และสายแอ็กทีฟจากหลากหลายวงการมารวมตัวกัน เพื่อท้าทายสมรรถภาพทั้งด้านความเร็ว ความแข็งแรง และความทรหด ผ่านบททดสอบที่เข้มข้นในทุกสเตชั่น ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลัง เสียงเชียร์ และลุคสปอร์ตโดดเด่นสะกดทุกสายตา
หนึ่งในไฮไลต์ที่น่าจับตามองคือ การลงสนามของ “แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส” Muse คนสำคัญของ “โอริ” (ORI) แบรนด์พรีเมียมเอธเลเชอร์แวร์ ทั้งยังมี “เดียร์น่า ฟลีโป” ที่หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างจริงจัง ก็ลงสนามแข่งพร้อมถ่ายทอดพลังแห่งความมั่นใจผ่านคอนเซ็ปต์ “Your True Color” ที่ชวนทุกคนเลือกสวมสีที่สะท้อนตัวตน ปลดล็อกความมั่นใจ และพร้อมแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในทุกสนาม
“แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส” เติมความร้อนแรงให้สนามด้วย ORI-FLY Liftline Bra สี Burning Lava สีแดงสดที่สะท้อนพลัง ความมุ่งมั่น และหัวใจของนักสู้ แมตช์กับ ORI-FEEL Curve Shorts สี Horizon Blue ที่สร้างคอนทราสต์ให้ลุคสปอร์ตดูสดใสและโดดเด่น พร้อมรองรับทุกจังหวะการการเคลื่อนไหว
ส่วน “เดียร์น่า ฟลีโป” เลือก ORI-FLY Set Bra และ ORI-FORCE Base Shorts 5" สี Midnight Plum โทนสีม่วงลึก ด้วยเนื้อผ้าที่ให้ความกระชับ พร้อมความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูง ช่วยให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคล่องตัว