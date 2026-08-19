คนสวยใจดี “น้องไอจัง” ลูกสาวไฮโซเบียร์ ชวนส่งต่อสิ่งดีๆ ให้สังคมในโครงการ IBIU Project (I Believe in You)

อยากทำสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมดูบ้าง น้องไอจัง- ยิ่งปิยา ใบหยก ลูกสาวคนโตของ เบียร์-ปิยะเลิศ และสุนทรี ใบหยก ก่อตั้งโครงการ IBIU Project (I Believe in You) โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โดยได้จัดกิจกรรม Charity Lunch "A Surin Passage" ร่วมกับ “เชฟไพโรจน์ ประไพรักษ์” Executive Chef ประจำโรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ (Hua Chang Heritage Hotel ) โดยรังสรรค์มื้ออาหารสุดพิเศษด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัดสุรินทร์ มาเสิร์ฟเป็นคอร์สอาหาร พร้อมชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมต่อไป
ไอจัง - ยิ่งปิยา ใบหยก ผู้ก่อตั้งโครงการ IBIU Project (I Believe in You) กล่าวว่า IBIU Project หรือ โครงการ I Believe in You เป็นโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กและนักเรียนที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยมีจุดกำเนิดมาจากการที่ไอจังได้ติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปทำกิจกรรมช่วยสังคมอยู่บ่อย ๆ ทำให้ได้รับรู้ถึงความสุขที่ได้จาก “การให้” เลยชวนเพื่อน ๆ มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกแบบและจำหน่ายกระเป๋า เพื่อระดมทุนไปช่วยค่าผ่าตัดรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และล่าสุดก็ได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อไปสอนภาษาอังกฤษ และช่วยเหลือเรื่องปรับปรุงระบบน้ำดื่ม พร้อมมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นให้กับน้อง ๆ ทำให้เราได้สัมผัสถึงเสน่ห์ ความอบอุ่น และวิถีชีวิตของชุมชนในสุรินทร์ จนเกิดเป็นกิจกรรม A Surin Passage ส่งต่อคอร์สอาหารกลางวัน ด้วยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นจากสุรินทร์มาตีความใหม่ เพื่อแปรเปลี่ยนอาหารมื้อนี้ให้เป็นการร่วมทำบุญ ดังนั้น ทุกจานจึงไม่ใช่เพียงประสบการณ์แห่งรสชาติ แต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และการแบ่งปัน เพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม
เชฟไพโรจน์ ประไพรักษ์ เล่าต่อถึงความพิเศษของคอร์ส “A Surin Passage” ว่า สิ่งแรกคือการเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เน้นความสะอาด ปลอดภัย นำมาประยุกต์และรังสรรค์เมนูที่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นอาหารอีสาน ควบคู่กับเอกลักษณ์ของโรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ ที่พิถีพิถันและใส่ใจในรสชาติอาหาร พร้อมเสิร์ฟในสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบของชุมชน โดยวัตถุดิบหลักครั้งนี้ เราได้นำของดีประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิปลอดสาร, ไข่มดแดง และปลาร้า มาเป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์เมนู จนออกมาเป็นมื้อพิเศษ “A Surin Passage” ซึ่งเริ่มด้วย Appetizer ได้แก่ ข้าวตังหน้าตั้ง, กุ้งห่มสไบ, ปากหม้อไส้ไก่, เมี่ยงผักกาดหอม และ ปูห่อ จากนั้นเข้าสู่ Pre Course อันประกอบไปด้วย ยำไข่มดcดง, ลาบปลาดุกย่าง ข้าวเหนียวสุรินทร์ และ ต้มเปรอะใบย่านาง ส่วน Main Dishes คือ หลนปลาร้าหมูสับ, ไก่บ้านย่างตะไคร้, แกงเป็ดเนื้อปลาช่อน, เนื้อแดดเดียว และข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ก่อนปิดท้ายด้วยของหวาน และผลไม้รวม
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อภิชาติ ลีนุตพงษ์, ธนกร ชวตานนท์, อาริย์ณัฎฐา ชวตานนท์, วศธร พลไพศาล,แพทย์หญิง นรีกุล เกตุประภากร, ณวพรรณ พรประภา, พศิน ลาทูรัส, จุฑาภา ลาทูรัส, คริสติน่า อากีล่าร์, เทเรซ่า อากีล่าร์ ศรีโรจนันท์, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, ธนา ฉัตรบริรักษ์ และวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ ฯลฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลจาก โครงการ IBIU Project (I Believe in You) ในครั้งนี้