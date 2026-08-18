"มณีสุดา ศิลาอ่อน" กินไปซึ้งไป!? กับคอร์สอาหารที่ลูกทั้งสามสวมบทเชฟเทเบิล

ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ ไปกว่าความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัว
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วันนี้ คุณแม่เอ็ม-มณีสุดา ศิลาอ่อน สะใภ้สาวเก่งหนึ่งในผู้บริหารของ S&P ขอบันทึกโมนต์ดีๆ สุดประทับใจที่ลูกๆ ทั้งสาม "อาย-แอ๊มพ์-อิน" ตั้งใจทำให้ ในช่วงวันพักผ่อนสุดสัปดาห์ของครอบครัวที่เขาใหญ่ไว้ว่า
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"ทริปเขาใหญ่ครั้งนี้ เด็กๆ เป็นคนวางแผนเช่นเคย นอกจากจะได้พักผ่อนแบบพร้อมหน้าพร้อมตา อยู่ครบ 5 คนแล้ว ยังมีความพิเศษที่พ่อแม่ประทับใจมาก คือเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา อายแอ๊มพ์อินอาสาทำอาหารเย็นให้พ่อแม่ทานเองแบบ Chef Table ด้วย
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วันเสาร์ 15/8/2026 พ่อแม่ต้องกลับเข้ากรุงเทพฯ แต่เช้า เพื่อมาร่วมฉลองเปิดร้าน Wingstop สาขาสามย่านมิตรทาวน์ พองานเสร็จก็รีบกลับเขาใหญ่ พอได้เวลาอาหารเย็น แม่เพิ่งรู้ว่าเด็กๆ เตรียมอาหารกันแบบจริงจังมาก มีเซ็ตเมนู และแบ่งกันรับผิดชอบคนละคอร์ส น่ารักมากๆ เห็นแล้วก็ร้องกรี๊ด ทั้งเซอร์ไพรส์และประทับใจ อายแอ๊มพ์อิน ตั้งใจทำอาหารมาก อาหารอร่อยทุกคอร์ส จนงงว่าลูกไปฝึกมาจากไหน คำตอบคือคิดเองรวมถึงเปิดสูตรจาก TikTok ทานไปพ่อแม่น้ำตาจะไหลด้วยความซาบซึ้งใจ"
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งานนี้แบ่งงานกันชัดเจน โดย พี่อาย-Appetizers,
พี่แอ๊มพ์-พี่อาย Mains,
หนูอิน-Desserts
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ส่วนซีอีโอแห่ง เอส แอนด์ พี "คุณพ่อแอม-กำธร ศิลาอ่อน" กับคุณแม่เอ็ม ก็รับประทานกันอย่างสำราญใจ อิ่มเอมกับมื้อแห่งความรักความอบอุ่น นี้
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Cr. FB : Maneesuda Silaon
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