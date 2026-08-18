“น้องข้าวหอม” ลูกสาวผู้ว่าฯ ททท. พิสูจน์ตัวเองในสนาม HYROX

เมื่อคุณแม่สายท่องเที่ยว “กลาง-ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าฯ ททท. ต้องมาเกาะติดขอบสนามเชียร์ลูกสาวคนสวยวัย 17 ปี นักกีฬาสายรักสุขภาพ “น้องข้าวหอม” ที่ลงแข่งขันกีฬาฟิตเนสในร่มระดับโลก ในรายการ HYROX Bangkok 2026
“ครั้งแรกในฐานะผู้แข่งขันของลูก และเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ชม HYROX ของพ่อแม่ค่ะ ในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่า HYROX ถือเป็นต้นแบบที่ดี ของคำว่าสีสัน คำว่าสุขภาพ คำว่า พลัง ความสามัคคี และน่าจะเป็น ต้นแบบที่ดีของการต่อยอดทางการตลาด ของหลายภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบริการและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะ
ได้มายืนดูบรรยากาศจริงข้างสนาม ยิ่งทำให้มีความรู้สึกเลยว่า “เทรนด์สุขภาพ” น่าจะเป็นกระแส วิถีชีวิตของคนยุคนี้ไปอีกยาวนานนน ค่ะ
ตั้งใจมาเชียร์ ข้าวหอมลูกสาวสายสตรองของแม่ ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาหมาดๆ ร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อย พ่อถึงขั้นห้ามปากเปียกปากแฉะเลย แต่ด้วยความเป็นนักกีฬา น้องบอกสู้เต็มที่ค่ะ ในฐานะพ่อ แม่ ก็ยืนลุ้นอยู่ข้างสนาม ตะโกนบอกลูกตลอดว่า “ไม่ไหวก็หยุดนะ” ไม่ผ่านบางด่านไม่เป็นไรเลย แค่กล้าก้าวลงสนามแม่ก็ภูมิใจที่สุดแล้ว
แต่พอเห็นหัวใจนักสู้ของลูกกับเพื่อนๆ ในทีม “นินจาเต่า” กอดคอกันลุยทีละฐานจนจบ... บอกตรงๆ ว่าทึ่งในพลังใจมาก เห็นทีตอนนี้แม่คงไม่กล้าสู้แรงหนูแล้วล่ะลูก สตรองเหลือเกิน!”
เห็นผอมๆ สูงๆ แบบนี้ สายสตรองหัวใจเกินร้อยจริงๆ คร่า!
Cr. IG : iamthapanee
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