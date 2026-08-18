"ตั๊น จิตภัสร์" อวดลุคแข่ง HYROX แบบรัดติ้ว!?

สนาม HYROX Bangkok 2026 ที่ผ่านมา เหล่าเซเลบคนดัง ไม่เพียงประชันกันในเรื่องความฟิตในการออกกำลังกาย และหุ่นอันฟิตแอนด์เฟิร์มแล้ว ก็ยังมีชุดกีฬาที่ใส่แข่งขันอีกด้วย
เซเลบสาวคนดัง ทายาทบ้านสิงห์ "ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร" ลูกสาวคนโตของ คุณหญิงต้น-ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ก็เช่นกัน ที่ขนทั้งความฟิตของกำลังกายกำลังใจ และความฟิตของชุดที่สวมใส่ มาลงสนาม
สดใสกับความฟิตของเสื้อออกกำลังกายสีแดงแล้ว ยังมีกางเกงสีขาวขาสั้นแนบเนื้อที่รัดติ้วไปทุกส่วน จนหลายคนอดเพ่งเล็งไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นชุดออกกำลังกายก็เถอะ
Cr. IG : chitpas และ piyapas
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