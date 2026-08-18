จาก “ถุงน่องเก่า” สู่ “ก้าวใหม่” ส่งพลังแห่งการเดินอีกครั้ง

บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงน่องแบรนด์ “เชอรีล่อน” (Cherilon) นำคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม มาต่อยอดเป็นโครงการ “LEG OF HOPE: ถุงน่องเก่า คือก้าวใหม่”
เปลี่ยน “ถุงน่องใช้แล้ว” เป็น “เบ้าขาเทียม” นวัตกรรมรักษ์โลกที่มอบชีวิตใหม่ให้ผู้พิการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ “ขาเทียม” ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเมื่อนำถุงน่องมาซ้อนทับกันหลายชั้น และผ่านกระบวนการอัดเรซิน เส้นใยไนลอนจะแปรสภาพเป็นวัสดุที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น และทนทานสูง เหมาะสำหรับนำมาหล่อเป็นโครงสร้างของ “เบ้าขาเทียม (Socket)” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อระหว่างตอขาของผู้พิการกับตัวขาเทียม ช่วยให้สวมใส่ได้อย่างกระชับ มั่นคง รองรับน้ำหนักได้ดี และลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
ทั้งยังเปลี่ยน “ขยะสิ่งทอ” ให้เป็น “โอกาส” ของการตอบแทนสังคมที่ยั่งยืน
โดย พิภพ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “เชอรีล่อนดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าสิ่งของที่หมดหน้าที่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นขยะเสมอไป ถุงน่องที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ในกระบวนการผลิตขาเทียมได้”
เพียงนำถุงน่องที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะขาด รัน หรือหมดสภาพ มาซักให้สะอาดและส่งต่อผ่าน “Cherilon Care Box” ที่จัดวาง ณ เคาน์เตอร์เชอรีล่อนในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อนำไปคัดแยกและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตขาเทียมต่อไป