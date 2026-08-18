ยูนิโคล่ เผยเสน่ห์แห่งความสง่างามสไตล์ฝรั่งเศส ผสานดีไซน์โมเดิร์น

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของกรุงปารีส ถ่ายทอดเสน่ห์ความชิคสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านรายละเอียดการออกแบบอันประณีต เนื้อผ้าที่เหมาะสำหรับฤดูใบไม้ร่วง และโทนสีสดใสที่ช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับการแต่งกาย ด้วยงานดีไซน์เหนือกาลเวลาที่ผสานลูกเล่นร่วมสมัยอย่างลงตัว คอลเลคชันนี้จึงมอบลุคที่เรียบหรู สะท้อนสไตล์โมเดิร์นได้อย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม เป็นต้นไป
เสน่ห์สไตล์ฝรั่งเศส ด้วยเนื้อผ้าจากธรรมชาติและสีสันที่โดดเด่น
คอลเลคชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 ประกอบด้วย 7 ไอเทมในดีไซน์ที่สวมใส่ได้ในทุกโอกาส
เสื้อแจ็กเก็ตผ้าลูกฟูกตัวสั้น เนื้อผ้าที่สะท้อนกลิ่นอายของฤดูใบไม้ร่วง สามารถสวมใส่เป็นเซตเข้ากับไอเทมท่อนล่างทั้ง 3 แบบได้อย่างลงตัว โดยตัวแจ็กเก็ตเป็นทรงครอปทรงบ็อกซี่ พร้อมกระเป๋าคู่ด้านหน้า เหมาะสำหรับการสวมใส่แบบเลเยอร์ ขณะที่กางเกงทรงบาร์เรลโดดเด่นด้วยซิลูเอตโค้งมนอย่างมีสไตล์ รวมถึงกางเกง Culotte ทรงบานและกระโปรงสั้น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการมิกซ์แอนด์แมตช์ลุคได้มากยิ่งขึ้น
สำหรับเสื้อท่อนบน ประกอบด้วยเสื้อเบลาส์ผ้าเดนิมที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ไหล่ตกและแขนทรงวอลลุ่ม เสื้อสเวตเตอร์คอกระดุมผ้าเมอริโนผสมที่มีให้เลือกทั้งลายทางคลาสสิกและสีพื้น รวมถึงเสื้อถักผ้าวูลขนแกะเนื้อนุ่ม พร้อมดีเทลคอเสื้อและชายเสื้อแบบผ้าลายนูน มีให้เลือกหลากหลายเฉดสี เนื้อสัมผัสและโทนสีอันหลากหลายของผ้าแต่ละแบบช่วยเติมความอบอุ่น พร้อมสร้างมิติให้กับการแต่งตัวในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวได้อย่างลงตัว
วันวางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569
สาขาที่ว่างจำหน่าย: พบกับสินค้าครบทั้งคอลเลคชันได้ที่ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน เอ็มควอเทียร์ เมกาบางนา ไอคอนสยาม เซ็นทรัล พระราม 9 เซ็นทรัล อุดร เซ็นทรัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล พาร์ค และออนไลน์สโตร์
Special Website: https://www.uniqlo.com/th/th/women/special-collaboration/uniqlo-and-comptoir-des-cotonniers