Sleeping Cloud เปิดนวัตกรรม "ชุดนอนผ้าติดแอร์

ในวันที่ทุกคนวิ่งตามเทรนด์สุขภาพ ออกกำลังกายอย่างมีวินัย เลือกกินอย่างพิถีพิถัน และฮีลใจผ่าน Mental Wellness แต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามอยู่เสมอ นั่นคือคุณภาพของการนอน ช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างแท้จริง Sleeping Cloud มองเห็นจุดนี้ และตอบกลับด้วยการประกาศก้าวครั้งสำคัญในงาน "The New Era of Sleepwear" พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมผ้าซิกเนเจอร์ Lyocools CoolMode Fabric Technology หรือ “ชุดนอนผ้าติดแอร์” ภายใต้แนวคิด "Beyond Sleepwear. Into Sleep Care" ที่ชวนให้ทุกคนมองชุดนอนใหม่อีกครั้ง จากเสื้อผ้าธรรมดาสำหรับเข้านอน สู่ไอเทมที่มีบทบาทโดยตรงต่อคุณภาพการพักผ่อนในทุกค่ำคืน ณ ลานเอเทรียม สยามเซ็นเตอร์
แนน-รัตติยา วรรัตน์ ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Sleeping Cloud กล่าวว่า “เมื่อ "การนอน" กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเอง สิ่งที่น่าสนใจคือ ท่ามกลางกระแส Wellness ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตคนยุคนี้ การนอนกลับเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงน้อยที่สุด ทั้งที่เป็นรากฐานของทุกอย่าง Sleeping Cloud จึงใช้เวลาพัฒนา Lyocools เทคโนโลยีผ้าจากเส้นใยธรรมชาติแท้ที่ออกแบบมาเพื่อการนอนโดยเฉพาะ ให้สัมผัสที่นุ่มละมุน เย็นสบายราวกับมีเครื่องปรับอากาศแนบผิว ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม จัดการความร้อนและความชื้นสะสมระหว่างการนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็น Sleep Booster ที่ช่วยให้ร่างกายอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดคืน หลับได้ลึกและต่อเนื่องโดยไม่สะดุ้งตื่นเพราะความร้อน”