MOMO วง TWICE อวดเสน่ห์ผ่าน DENIVITA

โอนิซึกะ ไทเกอร์ (Onitsuka Tiger) เปิดตัวภาพแคมเปญ DENIVITA คอลเลกชันซีรีย์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก เดนิมเสื้อผ้าซีรีส์ “DENIVITA” ผสมผสานคำว่า “DENIM” กับคำว่า “VITA” ซึ่งเป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่า “ชีวิต” ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสดใส มีสีสัน และเปี่ยมไปด้วยพลัง ถ่ายทอดดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างมีชีวิตชีวา ผ่านเสน่ห์ที่ดูมีสไตล์เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ
แคมเปญนี้ได้แบรนด์แอมบาสเดอร์ MOMO จากวง TWICE มานำเสนอภาพไอเทมใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์วินเทจ ประกอบด้วย กางเกงเดนิมสีดำเสื้อยืดลายพิมพ์มือ ซึ่งผ่านการตัดเย็บทีละตัวโดยช่างฝีมือ และชุดเซ็ตเสื้อพร้อมกางเกงดีเทลเชือกผูก ย้อมสีไลแลคด้วยเทคนิคการย้อมทับแบบ Overdyeโดดเด่นด้วยเนื้อผ้านุ่มสบาย