สวารอฟสกี้อวดความสุขสุดระยิบ ผ่านจิวเวลรี Fall/Winter 2026

สวารอฟสกี้ (Swarovski) นำเสนอคอลเลกชัน Fall/Winter 2026 ค้นหาความหมายของ “Joy” ผ่านธีม สัญญะ และรหัสทางดีไซน์อันเป็นหัวใจสำคัญสวารอฟสกี้ โดยนำขนหงส์มาตีความใหม่ในมุมมองที่หรูหราร่วมสมัยยิ่งขึ้น ผ่านงานฝีมือคริสตัลสุดประณีต ร้อยเรียงไปกับซิลลูเอตใหม่ที่สวมใส่ได้ตลอดวัน โดดเด่นด้วยการใช้สีสันที่สดใส
คอลเลกชัน Mesmera จัดวางอัญมณีผ่านสร้อยคอและต่างหูในโทนเมทัลสีทอง คัพเชนและคริสตัล Swarovski Zirconia ถูกจัดวางผ่านเทคนิค Prong และ Bezel Setting ในดีไซน์รูปทรงขนนกแบบ Deconstructed ประดับอัญมณีเจียระไนทรงมาร์คีส์และบาแกตต์
คอลเลกชัน Hyperbola งานดีไซน์ที่อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดเชิงเทคนิค คัพเชนชุบโลหะหลากเฉดสี และประดับคริสตัลแบบ Pave ดีไซน์รูปปมถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างมิติที่ร่วมสมัย
คอลเลกชัน Imber เมทัลหลากเฉดสีผสานกับเหลี่ยมเจียระไนคริสตัลหลากมิติ ออกมาเป็นแหวนที่สวมซ้อนได้หลายเลเยอร์ ต่างหูแบบสตั๊ดอสมมาตรและแบบระย้า สร้อยคอชิ้นสเตทเมนต์ที่แยกสวมได้สองลุค
คอลเลกชัน Sublima คริสตัลเจียระไนถูกจัดวางคริสตัลแบบ Chatonnage Meteora Pattern ในเฉดสีเขียวและแดง พร้อมรายละเอียด Dancing Stone ในรูปทรงดวงดาว
คอลเลกชัน Millenia นำคริสตัลเหลี่ยมเจียระไนทรง Cushion Cut มาใช้เป็นครั้งแรก พร้อมด้วยคริสตัล ReCreated™ สี Ice Blue และ Peridot ทั้งยังมีสร้อยคอ Millenia all-around และต่างหูที่ประดับอัญมณีโทนสีไลแลคและสีเขียว
คอลเลกชัน The Vienna Collection ตีความสัญลักษณ์หงส์ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ถูกรังสรรค์ขึ้นราวกับล่องลอยอยู่เหนือแรงโน้มถ่วง ถ่ายทอดผ่านโชกเกอร์รูปขนนกขนาดโอเวอร์ไซซ์ พร้อมกำไลเข้าชุดและเข็มกลัด
คอลเลกชัน Una Angelic ถ่ายทอดคริสตัลเหลี่ยม Cushion Cut ชิ้นใหญ่ ผ่านสร้อยคอแบบ Strandage ที่มาพร้อมเข็มกลัดแบบถอดแยกได้ ขณะที่ ชุดคัฟลิงก์ถูกเพิ่มเข้ามาในแบบ Masculine
คอลเลกชัน Chroma จัดวางเลเยอร์อัญมณีที่โดดเด่น ราวกับปริซึมที่ถูกตีความใหม่ ดีไซน์หลากสีนำเสนอซิลลูเอตที่หลากหลาย พร้อมลวดลายดวงดาวผ่านเอฟเฟกต์แรก อย่าง Aurora Boreale
คอลเลกชัน Idyllia งานคริสตัลสีสันสดใส ตีความรูปทรงพืชพรรณและสัตว์โลกด้วยคริสตัล ซิลลูเอตรูปเกล็ดหิมะถูกนำมาตีความใหม่ผ่านงานจิวเวลรี และชาร์ม
คอลเลกชัน Charms ชิ้นงานมินิเอเจอร์ใหม่ๆ ที่มิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างอิสระ