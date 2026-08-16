Samsung จับมือ PIPATCHARA ดีไซน์กระเป๋าพกพาแบบคล่องตัว

ซัมซุง ร่วมกับ PIPATCHARA ยกระดับการพกพาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสไตล์ ผ่าน “RUBY” Cushioned Organizer ที่ผสานดีไซน์เข้ากับแนวคิดเรื่องความยั่งยืน แอ็กเซสซอรี่ลิมิเต็ดเอดิชันที่ผลิตเพียง 100 ชิ้นในโลก รองรับสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นล่าสุด Galaxy Z Fold8 และ Galaxy Z Flip8 เป็นการจับคู่ระหว่างเทคโนโลยีและแฟชั่น โดยเลือกใช้วัสดุ 100% Recycled PET เปลี่ยนของที่เคยถูกทิ้ง ให้กลายเป็นไอเทมที่พร้อมอยู่ในชีวิตประจำวัน สะท้อนการใช้ชีวิตที่เลือกพกเฉพาะสิ่งที่ใช่ โดยไม่ต้องลดทอนทั้งฟังก์ชันและสไตล์
กระเป๋า ‘RUBY’ ถูกออกแบบผ่านงานคราฟต์เพื่อจัดเก็บสิ่งสำคัญในแต่ละวัน เป็นทั้ง Organizer และ Fashion Accessory ในชิ้นเดียว มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และคงรูปได้ดี ไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไป แต่จะมอบให้แก่บุคคลสำคัญ ครีเอเตอร์ และพาร์ตเนอร์ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวครั้งนี้โดยเฉพาะ เพื่อสะท้อนคุณค่าของงานออกแบบที่ผู้รับสามารถนำไปใช้งานจริง