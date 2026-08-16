คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
จะเจออะไรที่ยากเกินกว่าจะรับมือโดยลำพังได้ ต้องตั้งสติอย่างแรง มีการตัดสินใจที่ยากลำบาก ผลไม่เป็นไปตามแผน คนที่ยืนข้างคุณยังมีแต่คงช่วยอะไรไม่ได้มาก จะมีเรื่องให้เหนื่อยในเป็นพิเศษ ปัญหาร้อยแปดพันประการ ติดขัดไปซะทุกเรื่อง เปลืองพลังงานสุดๆ เข้าไปผิดจังหวะทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ความคาดหวังกับเรื่องใดๆก็อย่าให้สูงเกินไปนัก ความผิดพลาดที่มียังไม่สายถ้าจะแก้ไข เป็นช่วงที่จะคุมทิศทางได้ไม่ดีนัก ถูกบังคับให้ต้องเดินตามแนวทางที่ผู้ใหญ่วางไว้ให้ จำเป็นต้องยุติบทบาทหรือหน้าที่บางอย่างไปโดยปริยาย บางกรณีควรต้องปล่อยให้สถานการณ์พาไป มิควรคิดทำอะไรที่เสี่ยงหรือต้องเปลืองตัวหรือต้องแลกกับชื่อเสียงเพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องที่ทำให้งบต้องบานปลาย หรือเสียหายแบบไม่คาดคิด เสียเงินด้วยเรื่องของคนอื่น ระวังถูกหลอกให้สูญทรัพย์สินเงินทอง มีรายจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์ที่พัง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังต้อ งครองความโสดต่อไปอีกสักระยะ ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้เกิดการกระทบกระทั่งกระทั่งเป็นครั้งคราว
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
เป็นช่วงขาขึ้น ดวงรุ่ง มีโอกาสคว้างานที่ปรารถนาจะทำ หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมเร็วกว่าที่คาดไว้ ได้ที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญขนานแท้ จังหวะดีมิได้มีมาบ่อยจะทำอะไรให้รีบๆเลยแต่แผนก็ต้องให้เนี้ยบด้วยนะ ปัญหาหลายอย่างมิได้ยุ่งยากอย่างที่คิด หัวไวและแก้ทางได้เก่ง แต่ก็อย่าทำตัวให้เด่นมากจะถูกอิจฉาได้ ในสายตาของผู้ใหญ่คุณมีภาษีดีกว่าใครๆหลายคนและจะได้รับโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ควรต้องตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับก่อนที่จะนำไปใช้ด้วย ระวังคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ตรงกับความหมายที่ต้องการจะสื่อออกไป เตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารให้ครบถ้วนและอ่านสัญญให้ดีก่อนลงนาม
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทาง ไหลเวียนสะดวก ระวังการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นและการใช้จ่ายผิดประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักให้มาก อาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์บางอย่างเพราะความสะเพร่าของตนเอง ได้ลาภปาก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนใกล้ตัวหรือเกิดจากความสนิทสนมจากงานเป็นเหตุ ส่วนคนมีคู่ ครอบครัวอบอุ่น แต่ปัญหาแบบลิ้นกับฟันก็มีบ้างนิดหน่อย
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ไปช้าๆอย่างมั่นคงจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า อย่าเพิ่งคิดไปไกลหรือให้ยุ่งยากเกินความจำเป็น ขยับไปทีละขั้นดีที่สุด คำแนะนำต่างๆที่มีผู้หยิบยื่นให้ควรนำมากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งและอาจนำมาประยุกต์ให้เป็นรูปแบบของตนเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ เป็นช่วงที่น่าจะมีแนวร่วมมากกว่าปกติเหตุจากความเอาจริงเอาจังของคุณส่งผลนั่นเอง จะมีภารกิจพิเศษที่ต้องรีบดำเนินการอย่างด่วนๆหรือจำเป็นต้องเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วน สำหรับท่านที่มีผลงานดีมาตลอดจะได้นั่งแท่นในตำแหน่งสูงขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้รับความดีความชอบ จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นหรือได้ส้มหล่น จะได้รับผลดีจากการพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลา
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี แต่ต้องคุมงบประมาณให้ได้ ใช้ของอย่างคุ้มค่าก่อนที่จะคิดซื้อหามาเปลี่ยนใหม่ รายรับเข้าเป้า ได้เงินตามที่ตกลงกัน ควรสร้างเงื่อนไขในการใช้จ่ายเพิ่ม งดร่วมหุ้น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอคนที่เคมีตรงกัน ส่วนคนมีคู่ ดูแลเทคแคร์กันดีแทบจะทุกเรื่อง
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
งานใหม่ที่เข้ามาให้จัดการดูจะไม่ธรรมดา มีเรื่องให้ต้องขบคิดตลอดเวลา เจอปัญหาที่จบไม่ลง คล้ายกับว่าเป็นการทดสอบเชาวน์ปัญญาหรือภาวะผู้นำกลายๆ เหรียญมีสองด้านพยายามคิดในทางตรงข้ามไว้บ้าง อะไรๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้าง การเดินเรื่องใดๆในช่วงนี้มิอาจทำได้แบบม้วนเดียวจบ จะเจอคนที่คอยขวางลำคุณอยู่ อย่าเปลืองเวลาไปตอบโต้ ควรเชื่อในสัญชาตญาณตน ต้องทำใจเมื่อเจอคนที่ไม่ได้มาติเพื่อก่อ สิ่งที่นำเสนอขึ้นไปอาจถูกผู้ใหญ่ชะลอไว้เพื่อรอการพิจารณาชั่วคราวและคงมีบางอย่างที่ต้องปรับแก้เล็กน้อย บางท่านจำเป็นต้องทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำหรือมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่เป็นความลับหรือข่าวจากวงใน
ด้านการเงิน ปั๊มได้ไม่ทันใช้ รับซ้ายจ่ายขวา ต้องจับแพะชนแกะ แต่จะได้รับการอะลุ้มอล่วยในหลายๆเรื่องแต่ที่สำคัญอย่าให้ต้องผิดนัดก็แล้วกันพยายามรักษาเครดิตไว้ให้ดีด้วย ยังพอมีโชคลาภมาต่อทุน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักแบบฉาบฉวย ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาเรื่องหึงหวง หรือมีการตัดพ้อกันในบางเรื่องที่ผ่านมา
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
มีอะไรให้ทำอย่างต่อเนื่องหรือมีชื่อที่ติดปากทำให้ใครๆก็นึกถึงตลอด ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นถึงจะมีที่ต้องปรับแก้บ้างในบางจุดแต่ก็มิได้เป็นปัญหา มีบางสิ่งที่ควรทำคู่ขนานกันไปซึ่งคงต้องใช้ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำสูงหน่อย แต่ด้วยความวิริยะของคุณจะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างสง่างาม บางเรื่องอาจจะยากเกินบรรยายแต่ถ้าไม่ยอมจำนนเสียกลางครันก็จะดั้นด้นไปจนสำเร็จได้ในที่สุดเพียงแต่ต้องขอขยายระยะเวลาจากที่กำหนดไว้แต่เดิมอีกสักหน่อย ช่วงนี้คงต้องตามประกบดูการทำงานของลูกน้องเผื่อมีอะไรที่ติดขัดจะได้แก้ไขได้ทันการ จะถูกขัดจังหวะในช่วงที่สมองกำลังแล่นหรือกำลังเพลินกับการปฏิบัติหน้าที่คงทำให้รู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง ทำใจร่มๆไว้
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง มีให้ใช้ไม่ขาดมือ มีลาภลอย แต่ปัญหาแต่หนหลังจะทำให้ต้องเสียตังค์มิใช่น้อย เรื่องของสุขภาพเองก็มีส่วนที่ทำให้ร่อยหรอไปมากพอดู ต้องใช้จ่ายเพื่อหน้าตาทางสังคม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพันหรือพยายามทำตัวสนิทสนมเกินคำว่าเพื่อน ส่วนคนมีคู่ ระวังการใช้อารมณ์ชั่ววูบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
สิ่งที่ทำได้รับการยอมรับและได้การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่ม กลายเป็นบุคลากรที่สำคัญมากขึ้นในชั่วพริบตา มีคนอยากได้ตัวไว้ในสังกัด แต่ก่อนที่จะตกลงหรือทำสัญญาใดๆควรคิดให้ดีๆก่อน แม้ว่าจะเป็นทีของคุณก็อย่าได้ใจร้อนตัดสินใจโดยไม่ผ่านการพิจารณาที่รอบคอบ ปัญหาต่างๆที่มีจะมีผู้เข้ามาช่วยทำให้ให้คลี่คลายแต่สิทธิ์ในการเลือกวิธีการที่ใช้ยังขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเอง จะมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นจากผลงาน จะได้รับประโยชน์จากการติดตามหรือการร่วมงานกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคำชี้แนะหรือเคล็ดลับก็ตาม ได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่าจากการเข้าสังคม ได้พิสูจน์ตัวเองในบทบาทที่ท้าทาย หรือมีบางเรื่องที่จำเป็นต้องอาสาเข้าไปทำหรือเป็นเพราะสถานการณ์พาไป มีบางเรื่องที่ถึงพูดไปก็ป่วยการ จะมีเหตุให้อยู่ไม่ติดที่
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังคงดีอยู่ จะพบช่องทางที่จะเสริมรายได้เพิ่มอีก แต่จะมีรายจ่ายเรื่องของภาษีสังคมเยอะเป็นพิเศษ มีแนวโน้มว่าจะต้องได้ซื้อเครื่องทุ่นแรงเพิ่มหรือหมดเปลืองไปกับเรื่องของแฟชั่น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังเจอภาพลวงตา ส่วนคนมีคู่ ให้เกียรติซึ่งกันและกันไว้ดีที่สุด ควรต้องนึกถึงใจเขาใจเรา
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
มีเหตุให้ต้องปวดเศียรเวียนเกล้าสักเล็กน้อยเมื่ออะไรๆไม่เป็นไปอย่างที่คิด เงื่อนไขในทางปฏิบัติมีมากกว่าที่คาดไว้ บางอย่างต้องทำใจยอมรับสภาพตามความเป็นจริง เส้นทางที่กำลังไปยังไม่ปลอดโปร่ง ต้องขับเคลื่อนด้วยความรอบคอบ ด้วยศักดิ์ศรีที่ค้ำคออยู่จึงต้องตรองหลายๆชั้น โจทย์ยากขึ้นทุกที หลายอย่างยังไม่ได้ข้อสรุป จบไม่ง่าย ไม่มีเวลาเหลือเฟือที่จะต่อความยาวสาวความยืดกับใครหรือบางท่านอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมปาก ถูกกดดันให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ พึ่งพาคนอื่นยาก จะถูกมองว่าทำงานได้ไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร อาจจะถูกสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความเหมาะสม คงไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนักสำหรับคุณต้องใช้ความสุขุมให้มาก
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี หมุนเวียนคล่อง รายได้ส่วนใหญ่ล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรง การจับจ่ายใช้สอยควรต้องยั้งๆมือไว้บ้าง มีสิทธิ์ที่จะถูกมัดมือชกสำหรับภาระบางอย่าง ต้องใช้หนี้แทนคนอื่น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่เข้ามาอาจยังไม่ใช่คนในสเปกซะทีเดียว แต่คบกันฉันท์เพื่อนไปก่อนก็ได้ ส่วนคนมีคู่ บางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ต้องพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดที่สร้างขึ้นมาเองให้ได้ อย่าได้รักสบายจนเกินเหตุหรือหวังที่จะได้รับความสะดวกในทุกเรื่อง เป็นช่วงที่ดูเหมือนกับว่าจะโดนจับผิดไปซะแทบทุกอย่าง ควรต้องแสดงความชัดเจนให้ปรากฏ รักษามาตรฐานผลงานให้คงเส้นคงวา ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ การติดต่อหรือขอรับความช่วยเหลือจากใครอาจจะยังไม่ได้รับการสนองตอบในทันทีทันใดทำให้ต้องมีการวางหมากกันใหม่ จะได้รับการทาบทามจากบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยให้จัดการงานบางอย่างโดยมีข้อเสนอที่ทำให้คุณต้องเก็บมาพิจารณา สำหรับการดำเนินการในทุกๆเรื่องควรต้องสตาร์ทเครื่องให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร มีเรื่องให้สิ้นเปลืองไปกับการเดินทางหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซื้อหาอุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายเพิ่มหรือซื้อของบำรุงสุขภาพหรือเครื่องออกกำลังกาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะพบคนที่โดนใจ แบบว่าเข้าตาสุดๆ ส่วนคนมีคู่ หวานชื่นกันดี ไปไหนมาไหนแบบแพ็คคู่ตลอด
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
แผนการต่างๆดูเหมือนยังไม่มีความรัดกุมมากพอ มีความหละหลวมอยู่หลายจุด ควรตรวจสอบหาข้อบกพร่องต่างๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดอาจเกิดขึ้น จะมีเรื่องให้ต้องรู้สึกกังวลระคนดีใจไปพร้อมๆกันทำให้ถึงกับนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียว มีบางเรื่องที่ควรต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้น จะถูกทวงสัญญาตามที่ได้รับปากไว้ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่หรือการที่จะต้องไปยังสถานที่ไม่คุ้นเคย เกิดเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าเสียหน้าโดยมิได้ตั้งใจ ก่อนลงนามในเอกสารหรือทำข้อตกลงใดๆควรดูพันธะผูกพันในสัญญาให้ดีก่อน จำเป็นต้องสับเปลี่ยนตารางการทำงานกะทันหันด้วยเหตุสำคัญบางประการ
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีเงินไหลเข้ากระเป๋าไม่ขาดแต่อาจจะไม่มาแบบรวดเดียว ทวงหนี้ได้สำเร็จเพราะมีคนช่วยกดดัน เครื่องมือสื่อสารมีปัญหาทำให้ต้องเสียค่าซ่อม ระวังจะถูกเอารัดเอาเปรียบในสัญญา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด แผนกจัดหาทำหน้าได้ดี ช่วงนี้มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาให้พิจารณาหนาตาเป็นพิเศษ ส่วนคนมีคู่ รักมากก็ห่วงและหวงมากเป็นธรรมดา
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ถูกส่งเข้าไปให้แก้วิกฤติหรือจำเป็นที่จะต้องเข้าไปขัดตาทัพก่อนชั่วคราวเพื่อที่การดำเนินการในภาพรวมจะได้มิต้องสะดุดหรือหยุดชะงัก บางท่านอาจต้องอาสาเป็นด่านหน้าในการเจรจาขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ แต่ละเรื่องที่ต้องเผชิญล้วนรับมือไม่ง่าย ต้องใช้วิธีที่แยบคายจัดการกับพวกที่ชอบชักใบให้เรือเสีย ต้องฟื้นฟูความรู้หรือเคาะสนิมความสามารถบางอย่างเพื่อประโยชน์บางประการ จะถูกบีบให้ต้องทำอะไรแบบรีบๆโดยที่ความคิดยังมิทันได้ตกตะกอน คำพูดหรือการสื่อสารที่ไม่เคลียร์อาจจะทำให้เพลียใจได้ในภายหลัง ปัญหาที่หมักหมมมานานอาจจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เนื่องจากว่ายังมีเชื้ออยู่ ช่วงนี้คงต้องเก็บอาการและระมัดระวังท่าทีที่แสดงออกบ้าง เดินทางปุบปับ
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป รับมากจ่ายมาก อาจต้องเสริมสภาพคล่องเป็นการด่วน ปิดทางรั่วไหลได้ไม่ดี เสียเงินแบบไม่คาดคิด มีปัญหาหนี้บัตรเครดิต หรือได้เงินไม่ครบจำนวนตามที่ตกลง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่ทำให้คุณหลงใหลได้ปลื้ม ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องขุ่นข้องหมองใจกัน
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องบางอย่างด้วยความจำเป็นหรือเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่ก็ควรยึดเอาความถูกต้องเป็นหลักไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตน ต้องรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ ทำการสิ่งใดก็มิควรที่จะชะล่าใจจนเกินไป อุปสรรคระหว่างทางยังมีอีกมาก ตั้งสติให้ไว สำรวมวาจาให้มากไว้จะได้ไม่เสียการใหญ่ อย่าเพาะศัตรูเพิ่มด้วยการขัดคอคนอื่น เป็นช่วงที่อาจจะหายใจได้ไม่ทั่วท้องนัก มีหลายอย่างที่ยังจับทิศจับทางได้ไม่ถูก ควรจะต้องพึ่งพาผู้ที่มีประสบการณ์เก๋ากว่า จะมีเหตุที่ทำให้รู้สึกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันเนื่องมาจากสมุนบริวาร จะต้องได้อย่างเสียอย่างตลอด ข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเป็นเรื่องที่พอรับได้หรือดีกว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
ด้านการเงิน ต้องรักษาสภาพคล่องไว้ให้ได้ จะมีเรื่องให้ต้องเสียต้องจ่ายอยู่เรื่อยๆ ช่วงนี้ควรต้องใจแข็งหน่อยอย่าปล่อยให้เงินทองเปลี่ยนมือง่ายดายเกินไป จะเกิดความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สดใส เจอคนมีเจ้าของ ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาอันเนื่องมาจากบุคคลที่สาม
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สิ่งที่ต้องจัดการใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถนัดไปซะทั้งหมด มีเรื่องให้ได้เรียนรู้ใหม่ได้ตลอด เพื่อที่จะยังความต้องการให้ปรากฏก็ต้องเพิ่มความอุตสาหะและความมุ่งมั่นเป็นทวีคูณ ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำ บางทีจำเป็นต้องพึ่งมิตรภาพเก่าๆหรือใช้ความสัมพันธ์ที่มีเป็นการส่วนตัวให้เป็นประโยชน์แต่ก็ควรที่จะขออนุญาตเจ้าตัวก่อน ระวังจะติดกับดักทางความคิดของตนเอง แก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการใหม่ๆดูบ้าง มิควรด่วนสรุปหรือคิดว่าเข้าใจดีแล้วในทุกๆอย่างเพราะบางทีอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ สัญญาข้อตกลงจะมีปัญหาทำให้ต้องถกกันถึงขอบเขตความรับผิดชอบอีกครั้ง ต้องลงไปสะสางงานบางอย่างที่ยังไม่เรียบร้อยเพื่อก้าวต่อไป
ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี มีความคล่องตัว มีลู่ทางในการเสริมรายได้เพิ่ม มีโชคลาภ แต่ปัญหาเรื่องสุขภาพของเด็กเล็กหรือสัตว์ลี้ยงยากที่จะเลี่ยงไม่ให้เสียเงินได้ มีคนแอบฉกฉวยผลประโยชน์บางอย่างไปหรือเกิดการเสียเปรียบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอใครบางคนที่เห็นแวบแรกก็รู้เลยว่าใช่ แบบว่าปิ๊งเลยทันที ส่วนคนมีคู่ มีโอกาสที่จะได้รำลึกความหลังด้วยกัน