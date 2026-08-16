เบิร์ธเดย์ 87 ปี “คุณย่าสุภาภรณ์” ผู้ก่อตั้งแบรนด์สมุนไพรไทยที่มีมากว่า 60 ปี

ฉลองวันเกิดอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย ท่ามกลางลูกหลานครอบครัว “สุขตลอดชีพ” สำหรับ “คุณย่าสุภาภรณ์ สุขตลอดชีพ” ผู้ก่อตั้งเครือสุภาภรณ์ ธุรกิจ Herbal Skincare ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 60 ปี และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลากหลายแบรนด์ในประเทศไทย โดยหลานชายสุดหล่อ “มะตูม-อัคเรศ สุขตลอดชีพ“ ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีใจความสำคัญว่า
...คุณย่าสอนลูกหลานเสมอว่า “สมบัติที่สำคัญที่สุดคือการศึกษา เพราะวันหนึ่งเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ เราต้องดูแลตัวเองให้ได้” ลูกหลานจึงได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งจาก Monash University (ออสเตรเลีย), EADA Business School (สเปน), University of Queensland (ออสเตรเลีย) และ Southern New Hampshire University (USA)
แต่กฎเหล็กของบ้านนี้คือ เรียนจบแล้ว ต้องดูแลตัวเอง ใครอยากกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวก็ได้ ใครอยากทำธุรกิจเอง หรือเลือกทำงานในเส้นทางของตัวเองก็ได้เช่นกัน เพราะคุณย่าเชื่อว่า หน้าที่ของครอบครัวคือ “ส่งให้ถึงฝั่ง” แล้วให้ทุกคนเลือกชีวิตของตัวเอง 87 ปีของคุณย่าสุภาภรณ์ จึงไม่ได้ทิ้งไว้แค่ธุรกิจ แต่คือ การศึกษา วินัย และโอกาสให้ลูกหลานยืนได้ด้วยตัวเองนั่นเอง
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Cr.Kares Lord