แฟชั่น HYROX แค่สตรองไม่พอ ความสวยต้องมาเต็ม!!

กลายเป็นกระแสที่ทุกคนรอคอยอีกอย่างหนึ่งสำหรับการแข่งขัน HYROX เพราะนอกจากงานนี้จะได้เห็นพละกำลังในการแข่งขันแล้ว สีสันอีกอย่างก็คือกล้ามแน่นๆ และแฟชั่นที่แต่ละคนไม่มีใครน้อยหน้ากันเลย อย่าคิดว่าชุดออกกำลังกายก็เหมือนๆ กัน แต่ความจริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหน้าผม รองเท้า การมิกซ์แอนด์แมทช์กับพร็อบอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันดูโดดเด่นน่าจับตามอง
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จากที่เห็นได้จากการแข่งขันครั้งนี้ สาวๆ ที่เข้าแข่งขัน นอกจากจะมาโชว์แกร่งแล้ว ยังได้โชว์ของดี บอดี้เริ่ดที่ลงทุนปั้นมาอย่างดี ส่วนใหญ่จะนิยมใส่สปอร์ตบรา โชว์กล้ามท้อง ร่อง11 กับเพียบ นอกจากนั้นเรื่องของทรงผมก็ต้องเป็นทรงทะมัดทะแทง ไม่ว่าจะเป็นมัดหางม้าทรงสูง ถัดเปียติดศีรษะหรือเพิ่มสีสันด้วยริบบิ้นสีเข้ากับชุด และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญบอกเลยว่าแมทต์นี้สาวๆ ทุกคนหน้าเป๊ะ รองพื้นแน่น สีแก้ม ตา ปาก ไลน์เนอร์ชัดไม่มีดร็อป!! เรียกว่าเป็นสีสันดอกไม้สวยๆ ท่ามกลางสมรภูมิเดือดได้อย่างดีเลยทีเดียว...ตามไปชมแฟชั่นของสาวๆ ในการแข่งขัน HYROX ครั้งนี้กัน
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