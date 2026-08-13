“คายากิ” ขยายความอร่อยสู่เอ็มควอเทียร์ เสิร์ฟเซ็ตเมนูใหม่ส่งตรงจากตลาดปลา Toyosu

ขวัญใจของคนรักอาหารญี่ปุ่น “KAYAKI” (คายากิ) ร้านปิ้งย่างเนื้อปลาและซีฟู้ดสไตล์ญี่ปุ่นสุดพรีเมียม เดินหน้าขยายสาขาเปิดบริการใหม่ที่ชั้น 1 เอ็มควอเทียร์ พร้อมจัดชุดอาหารสุดพิเศษ “Toyosu” เซ็ตเมนูใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตลาดปลาโทโยสุ ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความอร่อยระดับพรีเมียม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพอย่างสมบูรณ์แบบ
คายากิ ที่ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกวัฒนธรรมการรับประทานอาหารสไตล์ YAKIZAKANA (ยากิซากานะ) หรือ (YAKI = ย่าง, ZAKANA = ปลา) ต้นฉบับเจ้าแรกของประเทศไทย โดย 3 พี่น้องนักบริหาร ปณิธาน, ปณิธิ และ ปวิตรา กอบกุลสุวรรณ ได้ขยายบริการความอร่อยแบบไม่หยุด โดยเพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่ ชั้น1 ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์
โดยยังคงเน้นสไตล์ Japanese Contemporary ที่ผสานความเรียบหรูเข้ากับแสงธรรมชาติได้อย่างลงตัว ได้จับแบ่งพื้นที่ในร้านให้เหมาะสมกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าและไลฟสไตล์ โดยนอกจากโต๊ะสไตล์โอมากาเสะที่ให้คุณได้รับชมการทำงานของเชฟอย่างใกล้ชิดแล้ว เขายังมีทั้งโซน Family Table ที่สามารถรองรับได้สูงสุดถึง 8 ท่าน เหมาะสำหรับมื้ออาหารของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน รวมถึง Couple Table ที่ออกแบบมาเพื่อคู่รักโดยเฉพาะ ความพิเศษคือการนำเตาปิ้งย่างออกจากกลางโต๊ะ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
ความแตกต่างที่ทำให้ KAYAKI เหนือกว่าการทานซาชิมิทั่วไป คือศิลปะการควบคุมไฟเพื่อดึงเสน่ห์ของวัตถุดิบออกมาให้ถึงขีดสุด เนื่องจากหอยและวัตถุดิบทุกชนิดล้วนเป็นเกรดซาชิมิที่มีความสดใหม่และทานดิบได้ในตัวเอง เมื่อนำมาผ่านเทคนิค ‘Aburi’ (อะบุริ) หรือการเบิร์นเฉพาะบริเวณผิวสัมผัสด้านนอก โดยไม่ได้ย่างจนสุกทั้งหมด เทคนิคนี้ถือเป็นการยกระดับมิติของรสชาติ โดยช่วยสร้างกลิ่นหอมสไตล์ Smoky ที่เย้ายวนใจ และมอบเท็กซ์เจอร์ที่น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงกักเก็บความหวานฉ่ำและรสชาติอันเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆ คำ
ในสาขาใหม่นี้ เขายิ่งตอกย้ำปรัชญา “ให้ความสดของวัตถุดิบเป็นพระเอก” เผยรสชาติแท้จริงจากธรรมชาติ ผ่านการเปิดตัว “Toyosu” เซ็ตเมนูใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตลาดปลาโทโยสุ ตลาดวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ออกมาเป็นเมนู 6 คำ (ราคา 1,390 บาท) เริ่มจาก 'Oyster' สดตัวโตเบิร์นเบาๆ ช่วยปลุกปุ่มรับรสเพื่อเปิดมื้ออาหารได้อย่างลงตัว ถัดมาเป็น “Live Hokkigai” หอยปีกนกแบบสด ย่างทานคู่กับต้นหอมผัดน้ำมันงา แล้วต่อด้วย “Chutoro Leek” เป็นการนำชูโทโร่แทรกด้วยต้นหอมสด เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมบางเบาของผัก ตามด้วย “Sawara” ปลาอินทรีย์ญี่ปุ่นทานคู่กับไชเท้า ขิง และโชยุ มาช่วยตัดเลี่ยน ก่อนลุยต่อด้วย “Abura Bouzu” ปลาน้ำลึกเนื้อมันเสิร์ฟพร้อมวาซาบิและมะนาว “Aka Ebi” กุ้งแดงอาร์เจนตินา ทานคู่กับวาซาบิและมะนาว ปิดท้ายด้วย “Otoro Suki” ท้องด้านล่างของปลาทูน่า ทานคู่กับไข่ดิบและซอสสุกี้
ปวิตรา กล่าวถึงเซ็ตเมนูใหม่นี้ว่า “เริ่มต้นจากการเดินทางไปเสาะแสวงหาสุดยอดวัตถุดิบใหม่ๆ ที่เราไม่เคยนำมารังสรรค์มาก่อนเพื่อมอบประสบการณ์ที่พิเศษยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าจนค้นพบ 4 วัตถุดิบไฮไลต์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ ได้แก่ Oyster (หอยนางรม), Live Hokkigai (หอยปีกนก), Sawara (ปลาอินทรีย์ญี่ปุ่น) และ Abura Bouzu ซึ่งเป็นปลาน้ำลึกที่ค่อนข้างหายาก โดดเด่นด้วยเท็กซ์เจอร์ที่ละลายในปากและอุดมไปด้วยไขมันดี จนได้รับการขนานนามจากเหล่านักชิมว่าเป็น “White Otoro”
ทั้งหอยนางรม และ หอยปีกนก ทางร้านได้นำเข้าแบบสดใหม่ แบบทลายขีดจำกัดในการทำอาหาร เพราะหอยเป็นวัตถุดิบที่ละเอียดอ่อนและต้องการการดูแลอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษ เราจึงยอมแลกกับกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนกว่าปลาทั่วไป ด้วยการเลือกนำเข้าแบบยังมีชีวิต เพื่อรักษาสมดุลของรสชาติและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดจนถึงมือลูกค้า
โดย 'Japanese Oyster' มีเท็กซ์เจอร์เนื้อครีมมี่อันเป็นเอกลักษณ์ เมื่อนำไปผ่านเทคนิคการย่างด้วยไฟอ่อนๆ จะยิ่งช่วยปลุกความหอมกรุ่นแบบ Smoky ให้ปรากฏชัดเจน และเมื่อผสานเข้ากับ 'ซอสพอนสึ' สูตรออริจินัลที่ KAYAKI ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อจับคู่กับวัตถุดิบโดยเฉพาะ ก็ยิ่งช่วยชูรสชาติหวานละมุน ส่วนหอยปีนก ปกติจะเจอแบบทำสุกมาแล้ว แต่ที่นี่มาแบบยังเป็นตัวสดๆ ซึ่งทำให้ได้ความหวานตามธรรมชาติ และ Sawara หรือปลาอินทรีย์ญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ไม่ค่อยพบเจอกัน เป็นการช่วยเปิดประสบการณ์ความอร่อยที่หลากหลาย
นอกจากนี้ทางร้านยังยกระดับบริการเดลิเวอรี ด้วยการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวและเนื้อปลาออกจากกัน เคล็ดลับของการรักษารสชาติอยู่ที่ขั้นตอนการเตรียมก่อนรับประทาน เพียงนำเนื้อปลาออกและอุ่นเฉพาะข้าวให้ร้อน จากนั้นจึงนำปลามาวางทับบนข้าวและปิดฝา ไอร้อนจากข้าวจะทำหน้าที่อุ่นเนื้อปลาให้ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะพอดี โดยไม่ต้องนำเนื้อปลาเข้าไมโครเวฟโดยตรง ช่วยล็อกความฉ่ำและรักษาระดับความสุกของเนื้อปลาแบบ Medium Rare เสมือนมีเชฟส่วนตัวมาย่างให้รับประทานถึงบ้าน และสำหรับผู้ที่หลงใหลในศิลปะการทำอาหาร คุณก็สามารถวัตถุดิบแบบสดพร้อมคู่มือแนะนำขั้นตอนการย่างอย่างละเอียด เพื่อเปิดประสบการณ์ความสดใหม่ด้วยตัวคุณเอง