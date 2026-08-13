ชมงานคราฟต์สุดเก๋ “DERMONDxSARNSARD” หยิบศิลปะงานสานแบบไทยเรียงร้อยในจิเวลรี่หรู

“เดอมอนด์” แบรนด์จิเวลรี่สัญชาติไทยที่สร้างชื่อในระดับโลก จับมือกับ “สานสาด” สตูดิโองานคราฟต์ร่วมสมัย จากจังหวัดตรัง ร่วมกันถ่ายทอดภูมิปัญญางานสานเตยปาหนัน นำมาร้อยเรียงใหม่ในฐานะ “ศาสตร์แห่งสาน” ผ่านผลงาน Installation Art และ Collaboration Collection - Woven To Go Jewelry Pouch สู่กระเป๋าใส่เครื่องประดับฉบับพกพา โดยจัดนิทรรศการสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการผลักดันงานหัตถศิลป์ท้องถิ่น ให้ได้รับการยอมรับบนเวทีสากล
แนวความคิดของการนำศาสตร์แห่งไฟน์ จิวเวลรี่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านมุมมองใหม่ของ ลักชูรี คราฟต์แมนชิป เพราะทั้งคู่ให้คุณค่างานฝีมือ สำหรับเดอมอนด์ ทุกสิ่งเริ่มต้นจาก “มือของช่าง” ทุกเหลี่ยมเจียระไน ทุกการขึ้นตัวเรือน และทุกขั้นตอนสร้างสรรค์เป็นผลลัพธ์ของประสบการณ์ ความอดทนและหัวใจของช่างฝีมือที่สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เฉกเช่นเดียวกับ สานสาด ที่แม้จะอยู่คนละศาสตร์ แต่ทั้งสองต่างเชื่อในคุณค่า ของความละเอียดอ่อน ความประณีต และความงดงามของงานฝีมือที่ไม่สามารถสร้างขึ้นด้วยเครื่องจักร
จากต่างหู Signature Chic Collection 2025 ของ เดอมอนด์ ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทาง สานสาด ได้นำเส้นสายและรูปทรงของเครื่องประดับ มาพัฒนาเป็นงาน Installation Art ผ่านการสร้างด้วยการสานด้วย “ใบเตยปาหนัน” ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติหลักของแบรนด์ ดยใช้เทคนิคเสริมโครงสร้างโลหะเข้าไปเพื่อสร้างฟอร์มที่ต้องการคล้ายงานประติมากรรม รวมถึงผิวนอก เพิ่มความวาวสะท้อนกับแสง เปรียบเสมือนประกายของเพชรที่เปล่งประกายจากทุกมิติ แล้วต่อยอดเป็น DERMOND × SARNSARD Woven To Go Jewelry Pouch ผลงาน Limited Collaboration
แถมยังช่วยตอกย้ำแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) ของทางแบรนด์ ปรัชญาความเชื่อของการเติบโตร่วมกัน สนับสนุนการสร้างรายได้ และการจ้างงานแก่ช่างฝีมือท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ และคุณค่างานฝีมือที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ สะท้อนว่า "งานคราฟต์ไทย" สามารถยืนอยู่บนเวทีเดียวกับ Luxury Brand ระดับโลกได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งรากเหง้าของตนเอง
ผู้สนใจสามารถร่วมชมคอลเลกชันพิเศษ DERMOND × SARNSARD ได้ที่ ECOTOPIA, NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2569 นี้ พร้อมสัมผัสกับไฟน์จิวเวลรี่ดีไซน์เก๋ของ เดอมอนด์ ได้ที่บูติกทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สยามพารากอน, เซ็นทรัล ชิดลม, One Bangkok และเซ็นทรัล พัทยา