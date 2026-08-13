เท่ห์จัดสไตล์ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ร่วมงานเปิด New Concept Flagship Store แบรนด์ดังฝั่งอเมริกา

COLE HAAN (โคลฮาน) แบรนด์รองเท้าและเครื่องหนังแฟชั่นสัญชาติอเมริกันจากนิวยอร์ก ฉลองเปิดตัว New Concept Flagship Store แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Fall 2026 โดยมี คงธน ตรงจิตวิกรัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ซอร์สซิ่ง จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แบรนด์ COLE HAAN พร้อมด้วย มาริโอ้ เมาเร่อ และ ซาร่า เล็กจ์ มาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว พร้อมถ่ายทอดสไตล์ของ COLE HAAN ผ่านไอเทมไฮไลท์ประจำฤดูกาล
สำหรับ COLE HAAN สาขา Central Park บนพื้นที่ 77 ตร.ม. ภายใต้คอนเซ็ปสโตร์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ COLE HAAN ผ่านมุมมองการออกแบบร่วมสมัย โดดเด่นด้วยฟาซาดสีน้ำเงินเข้มอันเป็นซิกเนเจอร์ ตัดกับกรอบโค้งสีทองที่สร้างมิติให้กับหน้าร้านอย่างสง่างาม ภายในโดดเด่นด้วยโทนสีอบอุ่น ผสานรายละเอียดของไม้โอ๊กเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในเฉดสีดำ สีน้ำเงินและสีเขียว มอบบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลายและเป็นกันเอง พร้อมพื้นที่นำเสนอสินค้าทั้งรองเท้า กระเป๋า และแอ็กเซสซอรี่สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงไอเทมเด่นประจำฤดูกาลที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อความสบาย พร้อมก้าวไปทุกจังหวะของชีวิต
ในฤดูใบไม้ร่วง 2026 COLE HAAN ถ่ายทอดมุมมองของการใช้ชีวิตผ่านแคมเปญ “Comfortable Anywhere” ที่สะท้อนความมั่นใจ ความคล่องตัว และอิสระในการเคลื่อนไหว ด้วยความเชื่อที่ว่าช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้วางแผน COLE HAAN จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผสานสไตล์และความสบาย เพื่อให้พร้อมสำหรับทุกช่วงเวลาและทุกจุดหมายที่ชีวิตพาไป
พร้อมไฮไลท์สำคัญของฤดูกาลคือ GrandPrø PackWell รองเท้าสนีกเกอร์ที่ผสานดีไซน์เรียบง่ายเข้ากับนวัตกรรมเพื่อความสบาย ออกแบบมาเพื่อพร้อมไปกับทุกการเดินทาง ด้วยโครงสร้างแบบ Minimal Construction และพื้น Thin Rubber Cup Sole ที่ช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของรองเท้าให้มีความเบา พร้อมมอบการยึดเกาะและความคล่องตัวในทุกย่างก้าว เสริมความสบายด้วยโฟมพิเศษ FeatherFeel™ Cushioning เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของ COLE HAAN ที่ช่วยรองรับแรงกด กระจายน้ำหนัก ลดความเมื่อยล้า และมอบสัมผัสสบายตลอดวัน จึงพร้อมไปกับทุกจังหวะของการเดินทาง ตั้งแต่ก้าวแรกที่สนามบินไปจนถึงจุดหมายปลายทาง สะท้อนแนวคิด “Comfortable Anywhere” ที่นิยามความสบายในแบบของ COLE HAAN ให้เป็นมากกว่าความรู้สึกขณะสวมใส่ แต่คืออิสระในการเคลื่อนไหว และความพร้อมที่จะเปิดรับทุกช่วงเวลาที่รออยู่ข้างหน้า