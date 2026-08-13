อุ่นเครื่อง “จังหวะใหม่” แห่งย่านศรีนครินทร์ ผ่าน “MyScape Pulse” พร้อมแอบดูโฉมใหม่ซีคอนสแควร์

อุ่นเครื่องก่อนเผยโฉม “MyScape” พื้นที่ใหม่ที่จะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2569 ผ่าน “MyScape Pulse” Experimental Exhibition ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 สิงหาคม 2569 นิทรรศการที่นำแนวคิดของพื้นที่แห่งใหม่มาตีความผ่าน “จังหวะชีวิต” ในหลากหลายมิติ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้ชมสามารถมองเห็น สัมผัส และมีส่วนร่วมได้
ภายใต้แนวคิด “Feel the Beat of the New Ecosystem” MyScape มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ไลฟ์สไตล์ แบรนด์ และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน โดยซีคอนสแควร์ ร่วมกับ DUCTSTORE the design guru สร้างสรรค์ 4 Experimental Zones เปิดให้ผู้ชมได้ Explore, Interact & Feel พร้อมถอดรหัสแต่ละจังหวะของ “สเคป” ในมิติที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
4 HIGHLIGHT EXPERIMENTAL ZONES
THE CURATORS – ปลดล็อกตัวตนที่ไม่เหมือนใคร ผ่าน Multimedia Installation ที่ตอบสนองสไตล์คุณ
Curation Moment : ดำดิ่งสู่ Immersive Installation Art ที่ผสาน Visual, Lighting & Sound Design ไว้อย่างกลมกลืน
Identity Definition : สนุกกับการวิเคราะห์ตัวตนที่จัดกลุ่มผู้เข้าชมออกเป็น 9 ไลฟ์สไตล์ มาลองถอดรหัสดูว่าคุณคือคนประเภทไหน
Personalized Experience : เสพแสง สี เสียง ที่ถูก "Curate" มาเพื่อสะท้อนตัวตนของคุณโดยเฉพาะ
THE MOVERS – ผสานแฟชันและพลังการเคลื่อนไหว ผ่าน Interactive Motion ให้หัวใจเต้นตามจังหวะที่คุณเลือกเอง
Physical Interaction : สนุกกับการเปลี่ยนทุกการเคลื่อนไหวและ Outdoor Activity ให้กลายเป็นงาน Visual Art
Data Visualization : แปลงพฤติกรรมและการขยับร่างกายเป็น Data สุดคูล ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์สปอร์ตแฟชั่น
Self-Exploration Result : รับผลลัพธ์การสำรวจตัวเอง เพื่อค้นพบพลังงานใหม่ๆ ในการออกไปใช้ชีวิต
THE CONNECTORS – เชื่อมโยงจังหวะชีวิต ดนตรี และคอมมูนิตี้ สร้างมิติใหม่ของการแฮงก์เอาต์
Interactive Co-creation : สร้างสรรค์ผลงานผ่านเสียงดนตรี ที่ร่วมแจมได้ตั้งแต่ 1 คนไปจนถึงยกกลุ่มแก๊ง
Rhythmic Control : คุมบีทและจังหวะดนตรีได้ตามใจชอบ ผ่านเทคนิค Projection Mapping ที่ตอบสนองจากตัวคุณ
Social Connection : ยิ่งเล่นเยอะ Visual ยิ่งหลากหลาย ยิ่งเชื่อมต่อผู้คนต่างสไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
THE RESETTERS – หลีกหนีความวุ่นวาย มาหลบพักในสเปซปลอบประโลมจิตใจและฟื้นฟูพลังชีวิต
Sensory Reset : ตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอก แล้วกลับมารีเซ็ตสภาวะอารมณ์อยู่กับตัวเอง
Mindful Breathing : ฝึกลมหายใจเข้าลึกๆ ปล่อยวางความคาดหวัง และฮีลใจผ่านประสาทสัมผัสแบบ Slow Living
Internal Dialogue : ใช้เวลาฟังเสียงภายในจิตใจ เพื่อรีเซ็ตตัวเองให้กลับมาจัดสมดุลและสงบนิ่งอีกครั้ง
มาร่วมถอดรหัสทุกจังหวะของ “สเคป” ในมิติที่คุณเลือกเอง แล้วมาสร้างจังหวะใหม่ของย่านศรีนครินทร์ไปด้วยกัน ใน “MyScape Pulse” Experimental Exhibition (เข้าชมฟรี) บริเวณชั้น 1 Creative Space, มันมัน ศรีนครินทร์ – ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์