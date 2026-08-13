ยั่วใจสายแฟไม่หยุด!! อาดิดาส ออริจินอลส์ เปิดตัว SAMBA JANE LIGHT OF THE CITY

จากแรงบันดาลใจในแสง สี และเสน่ห์ของเมืองยามค่ำคืน อาดิดาส ออริจินอลส์ เปิดตัว SAMBA JANE W สีใหม่ล่าสุด จากแรงบันดาลใจของมหานครที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านซิลูเอททรงแมรี่เจนที่ปรับโฉมมาจากรองเท้า SAMBA อันเป็นเอกลักษณ์ ผสานความคลาสสิกเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัย จนกลายเป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่สาว ๆ ทั่วโลก
เมื่อแสงไฟยามค่ำคืนค่อย ๆ แต่งแต้มไปทั่วกรุงเทพฯ เมืองทั้งเมืองก็เผยอีกหนึ่งมิติที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ป้ายไฟนีออน รถตุ๊กตุ๊กที่เคลื่อนผ่าน และตรอกซอกซอยที่มีเสน่ห์กลายเป็นฉากหลังของวัฒนธรรมร่วมสมัย อาดิดาส ออริจินอลส์ นำบรรยากาศเหล่านั้นมาตีความผ่านโมเดลสุดฮิต เพื่อสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออก สนุกกับการแต่งตัว และสร้างสไตล์ในแบบของตัวเอง
รายละเอียดของรองเท้าได้รับการออกแบบเพื่อถ่ายทอดเมืองในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่โทนสีเงินเมทัลลิกสะท้อนแสง อัปเปอร์หนังที่มอบสัมผัสพรีเมียม และความสบายในการสวมใส่ พื้นยางชั้นล่างเพื่อการยึดเกาะที่ดี ไปจนถึงส่วน T-Toe ที่เลือกใช้วัสดุผ้าสีเงินพร้อมพื้นผิวแบบย่นช่วยเพิ่มมิติ และความโดดเด่นให้กับปลายเท้าเมื่อกระทบกับแสง ขณะที่สามแถบด้านข้างประดับด้วยคริสตัลเปรียบเสมือนประกายระยิบระยับของแสงไฟทั่วทั้งมหานคร
พบกับ FW26 SAMBA JANE LIGHT OF THE CITY ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 ในราคา 3,500 บาท ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ ร้านเจดี สปอร์ต และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ www.adidas.co.th, แอปพลิเคชัน adidas และ Line @adidasThailand