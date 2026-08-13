“ญาญ่า” ชวนคนรุ่นใหม่ ผิวสวยตัวหอมอัปความสดชื่น

“ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมปลุกความมั่นใจให้ผิว กับ “โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ” ที่มาพร้อมแพกเกจจิ้งดีไซน์ใหม่ ปรับสูตรเพิ่มนวัตกรรมบูสความหอม อัปความชุ่มชื่น โดย วรรัช เอกอวัสดาพร ผจก.ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับ Brand perception ผ่านดีไซน์แพกเกจจิ้งใหม่ที่เรียบหรู ทันสมัย และพรีเมียมมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงและเข้าถึงใจคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แต่ยังให้ความสำคัญกับดีไซน์ที่สะท้อนตัวตน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งานนี้ “ญาญ่า” ร่วมปลุกกระแสโชว์ผิวสวยในแบบคนรุ่นใหม่ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “Fabulous Forest” ถ่ายทอดประสบการณ์การอาบน้ำด้วยโชกุบุสซึที่เปรียบเสมือนการได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ช่วยฮีลความเหนื่อยล้า เพื่อชวนคนรุ่นใหม่ปล่อยใจไปกับธรรมชาติ ผ่อนคลาย และปลุกพลังความมั่นใจให้กล้าอวดผิวเผยผิวสวยสุขภาพดีได้มั่นใจยิ่งกว่าเคย