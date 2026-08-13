“เอส ศุภ” & “เกรซ บุศินทร์” ร่วมอวดลุคเกาหลีสไตล์ SATUR

แซทเทอร์ (SATUR) เปิดตัว แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ชั้น 2 เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมี เดเมียน คอร์โคแรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยัสปาล กรุ๊ป และ เดสพีนา วัมวูกลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ ให้การต้อนรับ ซิกยอง จู (Sikyoung Joo) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Recipe Group และ จินยอง จุง ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทผู้ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ SATUR จากเกาหลีใต้ พร้อมด้วย เอส–ศุภ สง่าวรวงศ์ และ เกรซ–บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์ รวมถึงเหล่าอินฟลูฯ ชื่อดัง ร่วมงาน
SATUR ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น และเป็นอิสระของ "วันเสาร์" (Saturday) ผ่านงานออกแบบที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยรายละเอียด สไตล์ Contemporary Casual ที่ผสานความมินิมอล กลิ่นอายวินเทจ และความพรีเมียมไว้ด้วยกัน สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
เหล่าศิลปินและนักแสดงชื่อดังของเกาหลี ทั้ง Park Gyu Young, บอยแบนด์ K-Pop ระดับโลก อย่าง RIIZE ตลอดจนนักแสดง Shin Ye Eun และ Rhee Min Jung ล้วนมีบทบาทในการถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ผ่านแคมเปญแฟชั่นในแต่ละซีซัน จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่แฟชั่นเลิฟเวอร์และแฟนคลับวัฒนธรรม K-Culture ทั่วโลก
SATUR แฟล็กชิปสโตร์แห่งนี้ ออกแบบภายใต้แนวคิดเดียวกับร้านต้นแบบในเกาหลี ที่ถ่ายทอดบรรยากาศเรียบง่าย อบอุ่น และร่วมสมัย ผ่านการเลือกใช้โทนสีธรรมชาติ วัสดุไม้ และองค์ประกอบสไตล์มินิมอล ภายในร้านรวบรวมคอลเลกชันล่าสุด ตั้งแต่เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต สเวตเชิ้ต ฮู้ดดี้ กางเกง เดนิม แจ็กเกต หมวก กระเป๋า และแอ็กเซสซอรีหลากหลาย