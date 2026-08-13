“ดร. ตุ๊ก-อุษณีย์” เตรียมเสิร์ฟ คริสปี้ ครีม ย่านซอยอารีย์

แฟนคลับย่านอารีย์เตรียมเช็กอินได้เลย เมื่อ ดร. ตุ๊ก-อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ พร้อมแบรนด์น้องใหม่ ในเครือฯ ALM x Impact Tennis & Sport Center ถือฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม เปิดคริสปี้ ครีม สาขาน้องใหม่ในรูปแบบ Fresh Shop ณ อาคารมนริริน โซนตึก A ชั้น 1 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พร้อมขนโปรโมชันพิเศษมาเอาใจทั้งสายโดนัทและเครื่องดื่มแบบจัดเต็ม
นอกจากโดนัทแสนอร่อยแล้ว สาขานี้ยังตกแต่งสวย ทันสมัย มีมุมนั่งชิลสำหรับนัดคุยงาน จิบกาแฟแก้วโปรด หรือเติมพลังระหว่างวันอีกด้วย