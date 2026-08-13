แม้ “เต้ กันตนา” จะมีร่างทองสุดซี้ด แต่ก็ยังขยันฟิต!?

ช่วงหลังๆ นี้ เหล่าคนดังแห่กันมาปั้นร่างทอง เพราะไม่เพียงได้รูปร่างที่ลีน ดูดี ไร้ไขมันส่วนเกินแล้ว ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง แถมจะใส่เสื้อผ้าหรือถอดให้เหลือน้อยชิ้น ก็ได้ความมั่นใจอย่างที่สุด
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“เต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” ทายาทรุ่นที่ 3 และรองประธานกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์ แห่งกันตนา กรุ๊ป ก็เช่นกัน เขาเริ่มออกกำลังกายดูแลรูปร่างมานานกว่า 10 ปีแล้ว ปัจจุบันได้ร่างทองที่ใครๆ เห็นเป็นต้องตะลึง ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการศัลยกรรม ที่เต้ยืดอกยอมรับมานานแล้วว่า ทุ่มทุนเป็น 10 ล้านเพื่อทำศัลยกรรมเอวเอสและสร้างกล้ามเนื้อท้องแบบเอ้กแพ็ก ที่เขาเห็นว่าดูสวยกว่าซิกแพกทั่วไป และตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลังจากทำเอ้กแพ็กมาแล้วนั้น เขาก็ยังต้องมุ่งมั่นฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และดูแลรักษาให้ดูดีตลอดไป
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เรียกว่าไม่ง่ายเลยสำหรับการปลุกปั้นกับเรือนร่าง ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ให้ได้อย่างใจที่เขาต้องการในแบบของตัวเอง ที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่ง ยอมรับกับความมีวินัยในการออกกำลังกาย ที่ต้องใช้ทั้งความอดทน กำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ไปมากโขกันเลยทีเดียว ถึงจะได้หุ่นเป๊ะเวอร์ขนาดนี้
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มาดูกันให้ชัดๆ เลยว่าร่างทองที่ดูแลรักษามาจะสุดซี้ดขนาดไหน!?