นักขับหล่อ...บอกต่อด้วย 6 หนุ่มนักแข่ง หน้าตาดี ฝีมือเลิศ

ภายใต้หมวกกันน๊อกใบใหญ่ที่แลดูแข็งแรงทนทาน กับชุดหมีเรซซิ่งสูท ใครจะรู้บ้างว่าหนุ่มๆ นักแข่งเหล่านี้ ซ่อนหน้าตาหล่อเหลาพิมพ์นิยม และ หุ่นเลิศๆ เอาไว้อย่างมิดชิด วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักเหล่านักขับรุ่นใหม่ที่มาพร้อมทั้งฝีมือ หน้าตาและโปรไฟล์สุดเลศ
หัวขบวนต้องยกให้ "เติ้น-ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” หนุ่มนักแข่งสัญชาติไทยวัย 20 ปี ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ระดับโลกในการแข่ง F3 เมื่อปีที่แล้ว ทำให้ธงไทยและเพลงชาติไทยได้โบกสะบัดในสนามซิลเวอร์สโตน ประเทศอังกฤษ ทำเอาวงการนักแข่งบ้านเราคึกคักและมีผู้คนสนใจเป็นอันมาก ปีนี้เขาเลื่อนขึ้นมาแข่งในระดับ F2 และล่าสุดก็เพิ่งคว้าอันดับที่ 2 ได้ขึ้นโพเดียม ในสนามที่เบลเยี่ยม เมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เอง
ถัดมาต้องยกให้กับ “อิงค์ อัศวานันท์” หนุ่มวัย 20 ปี สายเลือดนักบิดที่เดินตามรอยเท้าคุณพ่อ “อัฏฐ์ – ทองใหญ่ อัศวานันท์” ก้าวเข้าสู่สนามแข่งตั้งแต่อายุ 12 ปี ทุกวันนี้เป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบในสังกัดทีม ยามาฮ่า ลงแข่งขันและคว้ารางวัลจากสนามทั้งในไทยและต่างประเทศ แถมยังมีอีกหนึ่งบทบาท กับการเป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV และเคยมีผลงานการเล่นซีรีส์มาแล้ว
ส่วนหนุ่มทายาทตระกูลดังคนนี้ “เจม – นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี” ลูกหลานสิงห์ที่ตามรอยบรรพบุรุษ ที่หลงใหลในด้านเครื่องยนต์และความเร็ว ทั้งพ่อ ทั้งน้า ทั้งพี่ เรียกได้ว่าชายหนุ่มในบ้านนี้โชว์ผลงานในสนามได้น่าประทับใจกันมาโดยตลอด แต่หนุ่มเจมเรียกได้ว่าก้าวไกลไปสู่ระดับอาชีพ โดยเขาเป็นนักแข่งรถ F3 ของทีมแดมส์ ลูคัส ออยล์ (DAMS Lucas Oil) เดมส์ ก้าวเป็นนักแข่ง และกำลังมุ่งมั่นสร้างผลงานอย่างเต็มที่
อีกหนึ่งหนุ่มที่มุ่งมั่นสู่การเป็นนักขับ F1 เช่นเดียวกัน “เอ็นโซ่ - ธารวนิชกุล สุภาวีระ” นักแข่งเจนใหม่วัย 25 ปีที่เพิ่งคว้าแชมป์ศึกสเปนิช วินเทอร์ สนามที 3 ที่เมืองอัลคานิซ ประเทศสเปน เขาเคยสร้างผลงานเป็นแชมป์โลกโกคาร์ท รุ่นจูเนียร์ ตั้งแต่วัยเพียง 13 ปี ตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งในยูโรคัพในฐานะนักแข่งสังกัดทีมเรดบูลจูเนียร์
ทายาทพระเอกดัง “โรเตอร์ - ไพชยนต์ ทองเจือ” ที่เดินตามรอยพ่อ พีท ทองเจือ ลงสนามแข่งตั้งแต่เด็ก ทุกวันนี้เขากับพี่สาวโชว์ฝีมือกวาดรางวัลมาแล้วทั่วประเทศ แถมเคยผ่านทีมที่เกาหลี นอกจากนี้ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเกี่ยวกับรถและการแข่งขันอยู่บ่อยๆ
ปิดท้ายกันที่ “เน็กซี่ – นรรัตน์ อภิวาท” เน็กซี่ อายุ 20 ปี หนุ่มนักแข่งทีม Toyoto Gazoo Racing อดีตนักแข่งโกคาร์ท ที่มาเอาดีด้านสนามทางเรียบ และไม่เพียงแต่เป็นนักแข่ง เขายังต่อยอดเป็นโค้ชสอน และทำทีมนักแข่งจูเนียร์ ก่อตั้ง Nexkart ช่วยสานฝันรุ่นน้องในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักแข่งต่อไป