Jelly Bunny x Hello Kitty เสิร์ฟความคิวต์สปอร์ตี้ชิค

เจลลี บันนี (Jelly Bunny) จัดเต็มความคิวต์ จับมือ เฮลโล คิตตี้ (Hello Kitty) เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ Jelly Bunny ❤️ Hello Kitty Collaboration Collection 2026 ที่พาแฟชั่นสไตล์สปอร์ตชิค มาพบกับเสน่ห์คลาสสิกของ Hello Kitty ผ่านเรื่องราวสนุกๆ
เริ่มต้นจาก “แอปเปิลสีแดง” ผลไม้โปรดของเธอ สู่เทนนิสคอร์ต สนามหญ้าสีเขียว และจิบน้ำชายามบ่ายแบบลอนดอนเนอร์ กลายแฟชั่นแมตช์ที่ทั้งหวาน ซน และสดใส โดยมี กระปุก-พลอยนิรา หิรัญทวีศิลป์ และไซซี-รัตท์ริชา ประภากิติ ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของคอลเลกชัน ที่ผสานซิลลูเอตที่คล่องตัวเข้ากับดีเทลสะดุดตา ในพาเลตต์สีแดง แอปเปิลพิงก์ ครีมมีไวท์ บลูเจลลี และน้ำตาลบราวน์นี เติมลวดลาย Stripe, Gingham Check และกราฟิก Hello Kitty ในแบบร่วมสมัย
พบกับคาร์ดิแกนถักลาย เสื้อยืดสไตล์ Blokecore ไปจนถึงครอปจัมเปอร์ผ้านิต ที่มาพร้อมฮู้ดตกแต่งหูแมวและโบสีแดง ใส่คู่กับกางเกงยีนส์ กระโปรงเดนิม หรือกางเกงคาร์โก้ ให้ทั้งความหวาน ซน สไตล์สปอร์ตี้ชิค อีกทั้งกระเป๋าสะพายลาย Gingham กระเป๋าโท้ต กระเป๋าทรงหน้า Hello Kitty หมวกบักเก็ต หมวกแก๊ปดีเทลหูแมว และแอ็กเซสซอรี MagSafe ลายกราฟิก รองเท้าแพลตฟอร์มประดับพิน Hello Kitty และ Apple Motif รวมถึงรองเท้าแตะส้นแบนตกแต่ง Hello Kitty Charm