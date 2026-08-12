“เดอะ ปาร์ค” ชวนคุณแม่ รักษาสมดุลการใช้ชีวิต

วันแม่ปีนี้ เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ชวนเหล่าคุณแม่กลับมาใช้เวลากับตัวเองอีกครั้ง ผ่านงาน “BLOOM & BREATH: A Wellness Journey Beyond Birth for Modern Mom” ซึ่งร่วมกับ โรงพยาบาลเมดพาร์ค และ Jetts Fitness จัดขึ้นเพื่อสร้าง Morning Wellness Experience ให้เป็นของขวัญสุดพิเศษกับคุณแม่
งานนี้เหล่าคุณแม่กว่า 20 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “BLOOM & BREATH” Exercise Session คลาสเวทเทรนนิ่งที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Jetts Fitness เพื่อให้เหมาะกับสรีระของคุณแม่โดยเฉพาะ ก่อนจะต่อยอดแรงบันดาลใจในช่วง An Exclusive Wellness Talk “WELLNESS STARTS WITHIN” โดย พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ พร้อมนักโภชนาการ จากโรงพยาบาลเมดพาร์ค มาร่วมแบ่งปันแนวทางการดูแลสุขภาพผู้หญิง โดยเฉพาะ หลังคลอด ทั้งด้านโภชนาการ ฮอร์โมน และการรักษาสมดุลในการใช้ชีวิต
พร้อมแนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วง รวมถึงการจัดสรรเวลาเล็กๆ ในแต่ละวันเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ