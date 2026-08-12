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ลูกสาว เกรซ มหาดำรงค์กุล คว้าเหรียญทองแข่งเปียโนที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกรซ มหาดำรงค์กุล” ปราบปลื้มที่ลูกสาว “จาติม-จตฤม มหาดำรงค์กุล” คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเปียโนที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ พร้อมกันนี้เกรซยังโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีใจความสำคัญว่า...

พา จาติม มาแข่งเปียโนที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับรายการ Tokyo International Music & Dance Competition ซึ่ง Tokyo Final Round คราวนี้คนเก่งเยอะมาก ...จาติมก็ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนัก คว้าเหรียญรางวัล gold medal มาได้ แม่ก็ดีใจ และยินดีกับลูกมาก และขอขอบคุณคุณปุ้ยเช่นเดิมที่ตั้งใจสอน ให้จาติมมาได้ถึงทุกวันนี้ค่ะ

ยังไง Celeb Online ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

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Cr.Gracemahadumrongkul