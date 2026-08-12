ก้อง เวชชาชีวะ เบิร์ธเดย์ 59 ปี กับลูกๆ

ปีนี้ 59 ปีแล้ว “ก้อง-ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ” กินข้าวง่ายๆ และเค้กก้อนเล็กๆ กับลูกๆ ทั้งสองคน “น้องอิ้งค์ ศุภนิภา” และ “น้องอัพ-พลากร เวชชาชีวะ” ที่ตอนนี้กำลังโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว แถมยังมีคุณพ่อกับคุณแม่มาร่วมด้วย ที่ตอนนี้อายุก็เกือบจะร้อยปี แต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลย
.
สำหรับ ก้อง-ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ เป็นนักธุรกิจและอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โพสต์ พับลิช จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เป็นญาติ (ลูกพี่ลูกน้อง) กับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เคยสมรสกับ “หญิง-สมกมล จิราธิวัฒน์” ทายาทตระกูลเซ็นทรัล
.
#CelebOnline #ศุภกรณ์เวชชาชีวะ #ตระกูลเวชชาชีวะ #วันคล้ายวันเกิด #Gossip
.
Cr.Kongdulkar