3 คนดังจากโคลัมเบีย ไม่ลืมบ้านเกิด ส่งกำลังใจช่วยเหยื่อแผ่นดินไหว

จากเหตุภัยภิบัติแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่เมื่อค่ำวานนี้ที่ทำความเสียหายให้กับประเทศโคลัมเบียอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนถล่ม ถนนและสะพานหลายแห่งพังทลายใช้การไม่ได้ สาธารณูปโภคต่างๆ เสียหาย และมีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นหลักร้อยคนและกำลังเพิ่มตัวเลขทวีสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นข่าวาสะเทือนใจไปทั่วโลก
บรรดาคนดังสัญชาติโคลัมเบีย ที่สร้างชื่อโด่งดังระดับโลกต่างก็ไม่ลืมบ้านเกิด ออกมาแสดงความเสียใจพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันแบบพร้อมหน้า โดยมีหัวหอกเป็น 3 ศิลปินดังอย่าง ชากีร่า, โซเฟีย เวอร์การ่า, มาลูม่า
โดย ชากีร่า ที่มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบาร์รังกียา ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจและให้กำลังใจผู้ประสบภัยทั้งหลาย พร้อมบอกว่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากแบบนี้ เราชาวโคลัมเบียต่างพร้อมใจร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมช่วยย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามที่ทางการแนะนำ เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างเร็วที่สุด
ส่วน โซเฟีย เวอร์การ่า สาวสุดเซ็กซี่ นักแสดงดังและกรรมการประจำของอเมริกัน ก๊อต ทาเลนท์ ก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจ พร้อมบอกว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดสูญเสียไปกับเพื่อนร่วมชาติ ที่เหล่าผู้คนที่สูญเสียคนในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนสนิท “พวกคุณไม่ได้เดี่ยวดาย” ชาวโคลัมเบียต่างพร้อมที่จะช่วยเหลือ และสวดมนต์ ส่งกำลังใจไปให้ พร้อมกับมั่นใจว่า ประเทศโคลัมเบียจะลุกขึ้นมาอย่างเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าจากสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอน
ทางด้าน มาลูม่า นักร้องหนุ่มมาดเท่ ออกมาแสดงความเศร้าเสียใจร่วมไปเพื่อนร่วมชาติ พร้อมประกาศตัวช่วยเหลือทุกวิถีทาง พร้อมกับแชร์ข้อมูลการร่วมโดเนทในทุกแพลตฟอร์ม พร้อมกับบอกว่ากำลังเตรียมทำโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเหยื่อแผ่นดินไหวครั้งนี้
นอกจากทั้ง 3 คนนี้ บรรดาเซเลบริตี้และดาราชาวโคลัมเบียอีกหลายคนยังพากันช่วยแชร์ข้อมูล และแชร์องค์กรการกุศลที่รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เหตุการณ์นี้ แถมบางคนยังลงแรงไปเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ยังพื้นที่ประสบภัยด้วยตนเองอีกด้วย