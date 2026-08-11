เมื่อพูดถึงของขวัญเดือนแห่งวันแม่ หลายคนอาจนึกถึงดอกมะลิ ของขวัญ หรือการพาคุณแม่ไปทานอาหารมื้อพิเศษ แต่สำหรับคุณแม่หลายคน "ของขวัญที่มีค่าที่สุด" อาจไม่ใช่สิ่งของ หากคือการได้เห็นลูกมีความสุข ดูแลตัวเองเป็น และเติบโตอย่างมั่นใจในแบบที่เหมาะกับวัย สำหรับคุณแม่ การเลือกสกินแคร์ให้ลูกจึงไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงาม แต่คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน เหมาะกับผิวของวัยเรียน และเป็นสิ่งที่แม่สามารถไว้วางใจได้ในทุกวัน
ด้วยแนวคิดนี้ Zadi & Jo แบรนด์ความงามสำหรับวัยเรียนอายุ 10–20 ปี ภายใต้แนวคิด Clean & Playful Beauty จึงอยากชวนทุกครอบครัวร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการดูแลผิว ผ่าน The Glow Moment Set คู่หูสกินแคร์เพื่อผิวดูกระจ่างใสและเกราะผิวแข็งแรง ประกอบด้วย Bubbly Bright Skin Glow & Brightening Serum และ Barrier Babe Day & Night Skin Barrier Cream ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของขวัญในเดือนแห่งวันแม่ที่คุณแม่และลูกสามารถใช้ร่วมกันได้
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้รับการทดสอบการระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนัง (Dermatologist Tested) พัฒนาด้วยสูตรอ่อนโยน เหมาะสำหรับผิววัยเรียนตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่าย เพื่อให้คุณแม่มั่นใจได้ว่าลูกกำลังดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับวัย ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความใส่ใจในทุกวัน เพราะสำหรับ Zadi & Jo คำว่า "Glow" ไม่ได้หมายถึงเพียงผิวที่ดูเปล่งประกาย แต่ยังหมายถึงความสุข ความมั่นใจ และความสบายใจของคุณแม่ ที่ได้เห็นลูกดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมกับวัยในทุก ๆ วัน
Zadi & Jo Bubbly Bright Skin Glow & Brightening Serum (บั๊บบลี่ ไบรท์ สกิน โกลว์ แอนด์ ไบรท์เทนนิ่ง เซรั่ม) ขนาด 30 มล. ราคา 600 บาท
“ผิวใสแบบไม่เร่ง โกลว์ช้าๆ แต่มั่นใจได้จริง”
เซรั่มเนื้อบางเบา ที่ดูแลผิวอย่างล้ำลึกแต่ไม่รุนแรง ด้วยสูตรทรงประสิทธิภาพ รวมพลัง Vitamin C เสถียร, Prebiotic, Hyaluronate และ Peptide 15 ชนิด ช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองและอ่อนล้า เติมความชุ่มชื้นล้ำลึก ลดรอยแดงและการระคายเคือง เสริมเกราะผิวให้แข็งแรง พร้อมเผยผิวใส เรียบเนียน อิ่มฟู ดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ
"Bubbly Bright Serum ไม่ใช่แค่เซรั่มหน้าใสทั่วไป แต่คือการใช้ เทคโนโลยีนาโน และ เปปไทด์อัจฉริยะ เพื่อดูแลผิววัยรุ่นให้โกลว์ใสอย่างสุขภาพดี โดยเน้นการเสริมสร้างปราการผิวให้แข็งแรงและปลอดภัยที่สุด"
Zadi & Jo Barrier Babe Day & Night Skin Barrier Cream (แบริเออร์ เบ๊บ เดย์ แอนด์ ไนท์ สกิน แบริเออร์ ครีม) ขนาด 30 มล. ราคา 500 บาท
“ครีมคู่ใจของผิววัยรุ่น ซ่อมเกราะผิวให้แข็งแรง แบบไม่หนักหน้า”
มอยส์เจอไรเซอร์เนื้อบางเบา เป็นครีมบำรุงผิวที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูและปกป้องเกราะผิวอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมไขมันผิวเลียนแบบธรรมชาติ 7 ชนิด ซึมไวด้วยโครงสร้าง Liquid Crystal ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น และแข็งแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ผสาน Shea Butter ปลอบประโลมผิวระคายเคือง พร้อม Niacinamide ลดรอยแดง และ Oryza Sativa Starch ควบคุมความมัน ให้ผิวเรียบเนียน เนื้อครีมบางเบา ซึมง่าย ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็น โดยไม่อุดตันหรือเหนอะผิว
Barrier Babe ไม่ใช่แค่ครีมบำรุงผิวทั่วไป แต่คือการใช้ ไขมันอัจฉริยะ และเทคโนโลยีผลึกคริสตัล (Liquid Crystal Technology ระบบการส่งสารแบบไร้รอยต่อ) เพื่อเข้าไปซ่อมแซมกำแพงผิวของคุณให้กลับมาแข็งแรงทันทีที่ใช้ ให้สัมผัสที่นุ่มนวลเบาสบายแต่ปกป้องผิวคุณได้ยาวนานตลอดวันและคืน
ร่วมแบ่งปัน Glow Moment ดีๆ ระหว่างแม่และลูก ด้วยสกินแคร์จาก Zadi & Jo ได้แล้ววันนี้ ที่ EVEANDBOY Centerpoint Siam Square และช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopee, Lazada และ TikTok Shop
โปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะเดือนแห่งวันแม่ เท่านั้น
• เพียงซื้อสกินแคร์ 1 ชิ้น แถมเจลล้างหน้าฟรี! (มูลค่า 350 บาท)
• ลิปทินต์ 2 แท่ง คละสี ลดเหลือ 600 บาท
• คุชชั่น ลดเหลือ 500 บาท