“อั้ม–แอน–แต้ว” บุกสร้างสีสันในตลาด “AUM AUM”

สายกินยังแห่เช็กอินไม่ขาดสาย! เมื่อชาวบางนาและเหล่าฟู้ดดี้ต่างตบเท้าเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยจากตลาด “AUM AUM” โดย ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) ได้ยกทัพร้านเด็ด ร้านดัง และร้านอร่อยของเหล่าเซเลบริตี้ที่ “อั้มเลือกแล้วแซ่บทุกสิ่ง” กว่า 140 ร้าน มาเสิร์ฟแบบจัดหนักจัดเต็มในงานเดียว ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเมนูฮิตที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียล ให้ได้เลือกชิมและช้อปกันอย่างจุใจ ตั้งแต่วันนี้ –16 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร เมกาบางนา
บรรยากาศวันเปิดงานเต็มไปด้วยความคึกคักจากเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั้ง อั้ม–พัชราภา ไชยเชื้อ พร้อมด้วยสองนางเอกชื่อดัง แอน ทองประสม และ แต้ว–ณฐพร เตมีรักษ์ รวมทั้ง หนิง–ปณิตา พัฒนาหิรัญ, ดีเจมะตูม–เตชินท์ พลอยเพชร และ เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร ที่มาร่วมพูดคุยสร้างความสนุกสนาน พร้อมร่วมเดินชมตลาดและลิ้มลองเมนูอร่อยจากร้าน ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้พบปะศิลปินคนโปรดอย่างใกล้ชิด
ร้านไฮไลต์ที่สายกินไม่ควรพลาด ได้แก่ ร้านตูมสนิท โดย มะตูม–เตชินท์ พลอยเพชร ที่นำหมูฝอยและหมูสวรรค์มาเสิร์ฟคู่แจ่วบองรสแซ่บ, ร้านเดอะหลอด โดย เจมส์–จิรายุ ตั้งศรีสุข กับซิกเนเจอร์ก๋วยเตี๋ยวหลอดหม่าล่ารสเผ็ดชาและเข้มข้นถึงเครื่อง, ร้านครัวบ้านเอ โดย เอ–ศุภชัย ศรีวิจิตร ที่จัดเต็มอาหารใต้รสจัดจ้าน พร้อมเมนูซิกเนเจอร์ไข่พะโล้สูตรเข้มข้น และร้าน NIE & IVAN โดย เนเน่–พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ กับเค้กสุดไวรัล ทั้งเค้กลอดช่องและชีสเค้กทุเรียน
อิ่มอร่อยกันต่อกับร้าน MI BY KAO.PIAK.SEN โดย แต้ว–ณฐพร เตมีรักษ์ ที่นำบั๋นหมี่ไส้แน่นและหมี่คลุกสูตรเด็ดมาให้ลิ้มลอง, ร้าน ROKU SUSHI กับซูชิฟิวชันและเมนูซูชิป๊อปที่กำลังเป็นกระแส, ร้านหม้อแม่จูน โดย เปิ้ล–นาคร และจูน–กษมา ศิลาชัย กับแกงไก่สูตรพริกแกงโบราณ รสชาติเข้มข้น หอมมันจากกะทิคั้นสด และเครื่องแน่นเต็มหม้อ ยอดจองถล่มทลายทั่วโซเชียล รวมถึงร้าน MONSTER BY TONG X AUM โดย อั้ม–พัชราภา ไชยเชื้อ ที่นำเมนูโปรดอย่างแซนด์วิชทรัฟเฟิลแฮมชีสและยำแหนมคลุกข้าวกรอบรสจัดจ้านมาเสิร์ฟภายในงาน
นอกจากนี้ ยังมีร้าน NINA BY MONSTER โดย หนิง–ปณิตา พัฒนาหิรัญ และฮาน่า–ทัศนาวลัย จักรพงษ์ กับหมี่คลุกไก่ฉีกและหลากหลายเมนูเส้นรสเข้มข้น, ร้านคุณชายหมูกรอบ โดย อาร์ต–พศุตม์ บานแย้ม กับหมูกรอบสูตรเด็ดที่หนังกรอบฟู สะท้านฟัน และเนื้อด้านในยังคงนุ่มฉ่ำ พร้อมร้านอร่อยอีกมากมายที่พร้อมให้ทุกคนเดินชิม เดินช้อป และค้นพบเมนูโปรดร้านใหม่กันตลอดงาน
ใครยังไม่ได้มาลองความอร่อย หรือชิมครั้งเดียวยังไม่ครบ ชวนครอบครัวและแก๊งเพื่อนมาตะลุยกินเมนูเด็ดกันได้ที่ “AUM AUM” ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร เมกาบางนา