‘พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา’ สัมผัสสุนทรียภาพแห่งพักผ่อนแบบ 'Quiet-cation'

พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา (Pimalai Resort & Spa) ลักชัวรีรีสอร์ตแห่งแรกบนเกาะลันตา ชวนออกเดินทางสู่การพักผ่อนแบบ 'Quiet-cation' ภายใต้นิยามใหม่แห่งความหรูหรา “The Luxury of Being Unfound” พร้อมดื่มด่ำกับมุมมองใหม่ของพิมาลัย กับแพ็คเกจ Exclusive Thai Resident สุดพิเศษ ที่รังสรรค์เพื่อสำหรับชาวไทยและผู้พำนักในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในยุคที่ผู้คนต่างโหยหาการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวสูงสุด พิมาลัยขอมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแค่รีสอร์ตริมทะเล แต่คือจุดหมายปลายทางที่ให้ได้หลีกหนีความวุ่นวายและกลับมาค้นพบความสมดุลของชีวิตอีกครั้ง เพื่อตอบโจทย์การเดินทางยุคใหม่สไตล์ 'Quiet-cation' ด้วยแนวคิดใหม่ “The Luxury of Being Unfound” ซึ่งให้นิยามความหรูหราว่า คือสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง ที่ได้กลับมาค้นพบธรรมชาติ ความสงบ และตัวตนอีกครั้ง บนพื้นที่รีสอร์ตที่โอบล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกว่า 250 ไร่ และเกลียวคลื่นแห่งทะเลอันดามันที่มีชายหาดทอดตัวยาวกว่า 900 เมตร
ไฮไลต์ใหม่ของ พิมาลัย รีสอร์ท คือการเปิดตัว “Pimalai Heritage” Living Museum Lounge โฉมใหม่ที่ได้รับการตกแต่งสไตล์ร่วมสมัยผสานกลิ่นอายย้อนยุคอันเปี่ยมเสน่ห์ พื้นที่แห่งนี้พร้อมพาทุกท่านออกเดินทางย้อนเวลาไปสัมผัสประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะลันตา ในขณะที่เบื้องหน้าคือวิวทะเลอันดามันอันงดงามตระการตา มอบบรรยากาศเหนือระดับให้ได้ทอดอารมณ์ไปกับการนั่งจิบชายามบ่ายอย่างรื่นรมย์ หรือเลือก ชิลกับเครื่องดื่มแก้วโปรดเคล้าเสียงดนตรีสดที่คอยขับกล่อมในยามค่ำคืนได้อย่างลงตัว
ควบคู่ไปกับการเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness) ให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เคย เมื่อนิยามของสุขภาวะที่ดีไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การทำสปา พิมาลัยจึงถักทอมิติใหม่ของการพักผ่อนที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ ปราศจากกรอบเวลาที่ตึงเครียด ไม่ว่าจะเป็น การลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ ปลุกพลังความสดชื่นไปกับกิจกรรมแอคทีฟอย่างมวยไทย และการดวลแร็กเก็ตบนสนามเทนนิสท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี หรือล่องเรือสัมผัสความงามระดับโลกของเกาะตะละเบ็งและหมู่เกาะในทะเลอันดามัน พร้อมกันนี้ยังได้ยกระดับ Pimalai Spa ผ่านการขยายพื้นที่ “อ่างแช่น้ำกลางแจ้ง” เพิ่มห้องทรีตเมนต์ และเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก Cold Therapy อย่าง ICE BATH สำหรับฟื้นฟูความเหนื่อยล้าหลังทำกิจกรรม
สัมผัสความเหนือระดับในราคาสุดพิเศษสำหรับชาวไทยและผู้พำนักในประเทศไทยโดยเฉพาะ กับ Exclusive Thai Resident แพ็คเกจ 3 คืน สำหรับการเข้าพักช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2569 ราคาเริ่มต้น 13,610 บาท สำหรับห้องพัก Deluxe Room และราคา 33,000 บาท สำหรับ Hillside Ocean View Private Pool Villa (1 ห้องนอน) รับฟรี Afternoon Tea, Prosecco (เฉพาะการจองวิลล่า), อาหารเช้าประจำวัน และบริการรถรับ-ส่งไปกลับสนามบินกระบี่ (2 ท่าน)
เริ่มต้นการเดินทางสู่ความสงบเหนือระดับไปกับ พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา สำรองการเข้าพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 320 5500 อีเมล reservation@pimalai.com หรือ LINE Official Account: @PIMALAI พร้อมค้นพบแรงบันดาลใจและเรื่องราวความประทับใจใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.pimalai.com