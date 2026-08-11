“หลิง-ออม” ชวนคนรักสุขภาพ ดูแลความงามเชิงป้องกัน

เดอะ ทัช คลินิก (The Touch Clinic) จัดงาน “THE TOUCH PREVENTIVE BLUEPRINT : Design your blueprint” ชูมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพและความงามเชิงป้องกัน (Preventive Care) ผ่านการออกแบบแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม พร้อมชวนสองสาวสุดฮอต “หลิงหลิง คอง และ ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” มาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเอง เพื่อก้าวสู่อีกขั้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี กวินภัสร์ สิทธิปีติพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Touch Clinic ให้การต้อนรับ
The Touch Clinic ได้ถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันครอบคลุมทุกมิติชีวิตผ่าน 5 Blueprint (พิมพ์เขียว) สำคัญ ได้แก่ Aging Blueprint (พิมพ์เขียวการดูแลความเปลี่ยนแปลงตามวัย), Skin Blueprint (พิมพ์เขียวการดูแลผิว), Physical Blueprint (พิมพ์เขียวสมรรถภาพร่างกาย), Wellness Blueprint (พิมพ์เขียวสุขภาวะจากภายใน) และ Body Balance Blueprint (พิมพ์เขียวสมดุลรูปร่าง)
ทั้ง 5 Blueprint ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในรูปแบบการดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่การวิเคราะห์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การดูแลผิวพรรณ การฟื้นฟูร่างกาย ไปจนถึงการดูแลสุขภาวะภายในและรูปร่าง