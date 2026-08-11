“เก้า สุภัสสรา” แชร์ 4 รองเท้าคู่โปรด แมตช์ลุคสวยปังแบบคล่องตัว

สกอลล์ (Scholl) แท็กทีม “เก้า–สุภัสสรา ธนชาต” แบรนด์แอมบาสเดอร์ของสกอลล์ ประเทศไทย ร่วมแชร์ทริคการครีเอตลุคสวยปังแต่ไม่ลืมความสบายในสไตล์ Comfort Dressing เทรนด์แฟชั่นแห่งยุคที่ให้ความสำคัญกับความสบาย ความคล่องตัว และดูดีได้ในทุกวัน พร้อมเผยเคล็ดลับในการเลือกรองเท้าคู่ใจที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวัน
Comfort Dressing หนึ่งในแนวคิดการแต่งตัว ที่เสื้อผ้าและแอคเซสซอรีทำหน้าที่มากกว่าแค่ดูดี แต่ควรใส่ได้จริง เคลื่อนไหวสะดวก และหยิบกลับมาใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ รองเท้า ที่กลายเป็นชิ้นสำคัญของ Everyday Wardrobe ตั้งแต่รองเท้าแตะทรงมินิมัล รองเท้ารัดส้น ไปจนถึงรองเท้าเวดจ์ที่ช่วยปรับซิลลูเอตให้ดูมีมิติขึ้น โดยยังคงความคล่องตัว และแมตช์กับเสื้อผ้าได้หลากหลาย
สำหรับ “เก้า สุภัสสรา” นั้น “รองเท้าที่ใช่” คือคู่ที่แมตช์ง่าย เดินสบาย พร้อมไปกับเก้าในวันที่ออกกอง คุยงาน หรือวันเที่ยวสบายๆ โดยเก้าได้เผยรองเท้า 4 รุ่นในสไตล์ที่เรียบง่ายแต่ดีเทลไม่ธรรมดา ที่เธอหยิบมาใส่บ่อยที่สุด
รุ่น Mela เป็นรองเท้ารัดส้นสายปรับระดับได้ โทนสีทูโทน แมตช์ได้ตั้งแต่เดนิมกับเสื้อเชิ้ต ไปจนถึงเดรส หรือชุดทำงานที่ต้องการลดความเป็นทางการลงเล็กน้อย
รุ่น Hazel รูปทรงแบบสวมที่ดูเรียบ แต่มีหัวเข็มขัดขนาดเล็ก จับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงตรงและเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซซ์สำหรับวันหยุด หรือเปลี่ยนเป็นกางเกงเทเลอร์และเสื้อถักสำหรับวันทำงาน
รุ่น Pescura Moon Wedge ช่วยปรับสัดส่วนของลุคด้วยพื้นเวดจ์ พร้อมหัวเข็มขัดซิกเนเจอร์ของ Scholl เหมาะกับการใส่คู่กับกางเกงขากว้าง กระโปรงยาว หรือเดรส
รุ่น Claire รองเท้ารัดส้นดีไซน์มินิมัล มีสายคาดและหัวเข็มขัดโลหะ พร้อมพื้นรองเท้า Bioprint® ที่ช่วยรองรับรูปเท้า จะใส่กับเดนิม เดรส หรือชุดลำลองก็ไม่ทำให้ลุคดูหนักเกินไป