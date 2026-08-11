Burberry Beauty เปิดตัวน้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุดในคอลเลกชัน Burberry Goddess

Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) เปิดเผยนิยามความหอมครั้งใหม่กับ Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum Intense น้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุดในคอลเลกชัน Burberry Goddess ที่นำเสนอการตีความกลิ่นวานิลลาในมิติใหม่เป็นครั้งแรกที่เอกลักษณ์ของน้ำหอมได้รับการถ่ายทอดผ่านความอบอุ่นอันน่าหลงใหลของ Roasted Vanilla เผยอีกมิติของความเป็นหญิงอันลุ่มลึกและสง่างาม พร้อมสานต่อเรื่องราวแห่งพลัง ความมั่นใจ และการค้นพบตัวตน รังสรรค์โดย Amandine Clerc-Marie นักปรุงน้ำหอมระดับโลก Burberry Goddess Amber Vanilla เติมเต็มมิติใหม่ให้กับเอกลักษณ์แห่งวานิลลาสกัดทั้งสามรูปแบบ (Signature Trio of Vanilla Extracts) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดตัวตนของคอลเลกชัน Burberry Goddess
นับตั้งแต่ Burberry Goddess Eau de Parfum รุ่นแรก สู่ Eau de Parfum Intense ไปจนถึง Parfum น้ำหอมแต่ละรุ่นต่างถ่ายทอดเสน่ห์ของวานิลลาระดับพรีเมียมในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ความสดใสและเปี่ยมความมั่นใจ ไปจนถึงความเข้มข้นและความสง่างามอันลุ่มลึกโดยยังคงเลือกใช้เมล็ดวานิลลาคุณภาพสูงสุด ซึ่งผ่านการเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถันทีละฝัก ก่อนนำมาสกัดเป็น Vanilla Caviar เนื้อสัมผัสเข้มข้น ด้วยเทคโนโลยี Firgood® นวัตกรรมการสกัดที่ช่วยเผยด้านอันหรูหราและลุ่มลึกของวานิลลาได้อย่างโดดเด่น อีกทั้งยังผสานด้วยสารสกัดวานิลลาอันประณีตอีกสองรูปแบบ ได้แก่ Vanilla Infusion และ Vanilla Absolute ซึ่งช่วยเติมประกายความสว่างสดใสและความเย้ายวนอันนุ่มนวลให้กับทุกองค์ประกอบของน้ำหอมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
“สำหรับ Burberry Goddess Amber Vanilla ฉันต้องการถ่ายทอดอีกแง่มุมหนึ่งของวานิลลาที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน กลิ่นของ Roasted Vanilla มอบความหอมหวานที่มีชีวิตชีวา เปล่งประกายและชวนหลงใหล ในขณะที่โทนกลิ่นอำพันความอบอุ่น ความลุ่มลึก และความรู้สึกสบายใจ สะท้อนเสน่ห์เย้ายวนอันนุ่มนวล การผสานกันของทั้งสององค์ประกอบรังสรรค์กลิ่นหอมที่เปี่ยมด้วยความร้อนแรงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ทั้งให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าหลงใหลและทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำอันยาวนาน ดุจอำพันที่เปล่งประกายเมื่อกระทบแสง” Amandine Clerc-Marie, Principal Perfumer กล่าว
Burberry Goddess Amber Vanilla ได้รังสรรค์การตีความกลิ่นวานิลลาขึ้นใหม่ผ่านเอกลักษณ์ของ Roasted Vanilla ที่สกัดด้วยเทคโนโลยี NaturePrint® กระบวนการที่สามารถเก็บรักษาแก่นแท้ของกลิ่นหอมจากเมล็ดวานิลลาคั่ว พร้อมยกระดับและแปรเปลี่ยนความหวานของวานิลลาให้เผยออกมาในมิติที่เข้มข้น ลุ่มลึก และละมุนดุจไซรัปเข้มข้น ก่อเกิดเป็นการนำเสนอวานิลลาในมิติที่เปี่ยมด้วยรายละเอียด ความซับซ้อน และเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดในคอลเลกชัน Burberry Goddess ซึ่งมิติใหม่ของ Roasted Vanilla ผสานเข้ากับกลิ่นอำพันอันเข้มข้นและอบอุ่น ก่อเกิดเป็นความลงตัวอันประณีตของความอบอุ่นเย้ายวนในแบบ Gourmand
เปิดสัมผัสแรกด้วยความสดใสของ Lavender Essence ที่เติมความหวานละมุนจาก Maple Syrup Accord ก่อนเผยหัวใจของน้ำหอมซึ่งผสานเอกลักษณ์ของ Vanilla Trio อันเป็นซิกเนเจอร์ของ Burberry Goddess เข้ากับความเข้มข้นของ Roasted Vanilla ในมิติใหม่ ปิดท้ายด้วย Ambery Accord ที่มอบความอบอุ่นนุ่มลึกดุจกำมะหยี่ พร้อมเผยเสน่ห์อันน่าหลงใหลผ่านความหวานอันประณีตและมิติอันลุ่มลึกที่คงอยู่ยาวนาน
องค์ประกอบของกลิ่นที่มอบความหอมในมิติใหม่ (The Olfactive Pyramid)
• Top Notes: Lavender Essence และ Maple Syrup Accord
• Heart Notes: Quartet of Vanilla Extracts หรือการผสานวานิลลา 4 ชนิด ได้แก่ Vanilla Infusion, Vanilla Caviar, Vanilla Absolute และ Roasted Vanilla
• Base Notes: Ambery Accord
• Family: Gourmand Aromatic Ambery หรือกลุ่มของกลิ่นกูร์มองด์ที่ผสานความหอมแบบอะโรมาติกและความอบอุ่นลุ่มลึกของแอมเบอร์ ถ่ายทอดความหรูหรา อบอุ่น และเย้ายวนอย่างมีเอกลักษณ์
แคมเปญ (The Campaign)
เรื่องราวของคอลเลกชัน Burberry Goddess ถูกถ่ายทอดอีกครั้งผ่านแคมเปญครั้งใหม่ นำแสดงโดย Emma Mackey ผู้สะท้อนจิตวิญญาณของน้ำหอมผ่านความมั่นใจ เสน่ห์เย้ายวน และประกายความงดงามจากภายใน ในบทใหม่นี้ เธอเผยพลังแห่งความเป็นหญิงอันสงบนิ่ง ยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางเหล่าสิงโตเพศเมียบนเส้นทางของเธอ สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง ความสง่างาม และความมั่นใจในตัวเอง โทนสีอำพันหลอมละลายและแสงสีทองอบอุ่นในภาพ สะท้อนถึงความอบอุ่นและความสุขุมลุ่มลึก เช่นเดียวกับกลิ่น Roasted Vanilla อันเป็นหัวใจสำคัญของน้ำหอม โดย Emma Mackey ถ่ายทอดตัวตนด้วยพลังอันเงียบสงบ เผยเสน่ห์ของผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจและความงดงามในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม
การออกแบบขวดที่เผยเฉดสีอำพันอันลุ่มลึก (The Bottle Design)
เผยโฉมความโดดเด่นครั้งใหม่ของคอลเลกชัน Burberry Goddess ผ่าน Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum Intense ขวดแก้วทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการแต่งแต้มด้วยการไล่เฉดสีอำพัน (amber gradient) ทั้งบนตัวขวดและกล่องบรรจุภัณฑ์ สะท้อนแสงสีทองเข้มยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า พร้อมตกแต่งด้วยฝาสีทองและเหรียญเมดัลเลียนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Burberry Goddess อีกทั้งยังออกแบบให้สามารถเติมน้ำหอม (Refillable) ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สัมผัสการตีความวานิลลาในหลากหลายมิติ ผ่านตระกูลน้ำหอม Burberry Goddess ทั้ง 4 กลิ่น
• Burberry Goddess Eau de Parfum
• Burberry Goddess Eau de Parfum Intense
• Burberry Goddess Parfum
• Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum Intense
นอกจากนี้ คอลเลกชันยังครบครันด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผิวกาย เพื่อสร้างประสบการณ์ความหอมอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น Burberry Goddess Eau de Parfum Shower Gel และ Burberry Goddess Eau de Parfum Body Lotion
Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum Intense วางจำหน่ายในขนาด 10 ml, 30 ml, 50 ml และ 100 ml ในราคา 1,600 บาท, 3,980 บาท, 5,510 บาท และ 7,710 บาท ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ชั้น M, เอ็มสเฟียร์ ชั้น M, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 1, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 1 และเมกาบางนา ชั้น 1